Perú.- El expresidente de Perú Martín Vizcarra evalúa ser candidato al Congreso en las elecciones de 2021

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Perú Martín Vizcarra ha asegurado estar evaluando ser candidato al Congreso en las elecciones generales, que se celebrarán el 11 de abril de 2021, después de haber sido destituido por la Cámara a principios de noviembre.



"Estoy evaluando la decisión de participar en una lista congresal y encabezando lista", ha señalado en una entrevista en televisión recogida por la emisora RPP, donde ha aclarado que, por el momento, no ha conversado con ningún partido político sobre el asunto.



Según ha puntualizado, evalúa la decisión porque su destitución le pilló por "sorpresa", como a "millones" de peruanos que salieron a manifestarse tras la moción de censura.



"Vemos que, definitivamente, hay temas que no podemos mantenernos al margen", ha dicho, antes de hacer hincapié en que está evaluando "la mejor decisión" al respecto.



El expresidente, actualmente investigado por unos presuntos sobornos que habría recibido durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, ha manifestado que, en caso de presentarse, abogará por eliminar la inmunidad parlamentaria, impulsar la reforma política y llevar a cabo cambios en la Constitución de 1993.



"Creo que nuestra Constitución está desfasada, tiene que ponerse a tono de 2021", ha considerado, argumentando que "el modelo económico, como concepto, está bien concebido en la Constitución, pero tiene que lograrse que no ocurra lo que ha pasado (...) en esta pandemia, que tengamos sectores sociales abandonados".



La salida de Vizcarra forzó el ascenso del hasta entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, a la Presidencia de la nación andina.



Sin embargo, esto ocasionó de forma inmediata protestas que se saldaron con la muerte de dos manifestantes, lo que empujó a Merino a presentar su renuncia un día después, tras lo cual el Congreso eligió a Francisco Sagasti como presidente del país.

