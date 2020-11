Perú confía en vacunar a 24 millones de adultos antes de elecciones de abril

Un hombre usa tapabocas en Lima (Per�). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 23 nov (EFE).- Pandemia y aglomeración de personas en las mesas de votación puede ser una combinación fatal, razón por la cual el ministerio de Salud de Perú avanza aceleradamente para poder vacunar a 24,5 millones de electores, antes de que se realicen las elecciones generales del 11 de abril del 2021.

"La cantidad de adultos que tenemos que vacunar es 24 millones y medio. Sería ideal, en un mundo ideal, porque eso no depende sólo de nosotros, que nuestro país pueda tener esas dosis en el primer trimestre para vacunar antes de las elecciones", declaró la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, a los medios locales.

El proceso electoral de abril elegirá al presidente de la República que sucederá al gobernante transitorio, Francisco Sagasti, por el periodo 2021-2026, y a los 130 legisladores del Parlamento que asumirán por el mismo quinquenio.

PRIMER LOTE DE 1,5 MILLONES DE DOSIS

Uno de los laboratorios con los que Perú ha llegado a un acuerdo para adquirir sus vacunas contra la Covid-19 es el estadounidense Pfizer, al que se le comprará 9,5 millones de vacunas, "de los cuales, un millón y medio estaría llegando en el primer trimestre. Eso es lo que está firme", indicó Mazzetti.

Además, en diciembre, llegará a Perú un cargamento de 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer para probar el sistema de refrigeración en el país.

"Vamos a probar el sistema; es decir, vamos a hacer una distribución de esas 50.000 dosis, porque lo más difícil de distribuir es una vacuna que tiene una temperatura más complicada y poco tiempo de duración", explicó la ministra.

La cirujana neuróloga añadió que el ministerio hará "un sistema de muestreo y vamos a aplicar la vacuna para que, si llega en diciembre, a partir de enero estemos preparados" para su aplicación inmediata.

En forma paralela, Perú negocia con otros laboratorios para completar las 24,5 millones de dosis de adultos en el primer trimestre del próximo año.

"Lo que se está negociando en este momento, no puedo mencionar cifras porque hay asuntos de confidencialidad, pero lo que estamos intentando todos los que estamos participando en la negociación, es que tengamos la posibilidad de vacunar en el primer trimestre a todos los adultos", afirmó la ministra.

EVALÚAN CONTAGIOS EN MARCHAS

De otro lado, consultada sobre la posibilidad de contagios masivos por la participación de miles de personas en las marchas de protesta contra el renunciante presidente Manuel Merino, Mazzetti dijo que no hay evidencia de que las movilizaciones callejeras hayan incrementado los casos en otros países, como Chile, pero que han iniciado un estudio al respecto.

"En 15 días podemos tener una idea si ha habido una repercusión, y, si ha habido, todos debemos ser conscientes que nos tenemos que proteger", expresó la titular de Salud.

En vista a que el país se prepara para la llegada de la vacuna, el ministerio de Salud ha lanzado una convocatoria para capacitar a 12.477 médicos y enfermeros para la gestión y aplicación de las inmunizaciones.

La Escuela Nacional de Salud Pública capacitará a 7.004 profesionales de la salud en forma no presencial y a 5.473 en forma presencial sobre las normativas, procedimientos, estrategia y protocolos para la vacunación.

ESTADOS UNIDOS DONA HOSPITALES MÓVILES

Por su parte, el Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Perú, Denison Offutt, entregó la donación de dos hospitales de emergencia móviles con capacidad para atender a 80 pacientes diarios.

Cada hospital móvil tiene su propio generador y red eléctrica, cinco calentadores y cuatro estaciones para lavado de manos, además recibirán cuatro ventiladores mecánicos.

Son cinco secciones que pueden conectarse en una sola estructura o ser instaladas por separado, lo cual facilita su traslado a zonas remotas.

"El objetivo es que estos dos modernos hospitales móviles completos que hoy entregamos sean utilizados en su máxima capacidad para salvar vidas de peruanos durante la pandemia y más allá de la pandemia,", declaró Offutt en una ceremonia de entrega realizada en el Cuartel General del Ejército.

El funcionario agregó que "el próximo año pueden ser usados en la campaña de vacunación. Posteriormente, gracias a su gran movilidad, podrán ser instalados para atender a poblaciones afectadas por desastres naturales".