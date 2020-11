Perspectiva económica de Inglaterra mejoraría gracias a vacunas

(Bloomberg) -- El desarrollo de las vacunas contra el covid-19 ha sido más rápido de lo que el Banco de Inglaterra asumió cuando compiló sus últimos pronósticos y podría mejorar las perspectivas, según el economista en jefe, Andy Haldane.

Funcionarios del banco central contaban con una introducción gradual de tratamientos a mediados del próximo año, dijo Haldane el lunes en una audiencia con el Comité del Tesoro del Parlamento el lunes. Las tasas de éxito reportadas por Pfizer Inc., Moderna Inc. y AstraZeneca Plc están “del lado positivo” de esa suposición, dijo.

Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, describió los resultados como “excelentes noticias” que podrían reducir la incertidumbre.

No obstante, los formuladores de política advirtieron contra la autocomplacencia. La decisión de cierre en Inglaterra este mes, más las restricciones regionales y la precaución natural en la población, probablemente redujo el crecimiento del cuarto trimestre en hasta 4 puntos porcentuales, dijo Haldane. Insistió en que había una gran incertidumbre en torno a los pronósticos.

