Paula Echevarría presume, por fin, de su barriguita de embarazada

19/10/2020 Paula Echevarr�a est� embarazada de casi cinco meses EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Parece que fue ayer cuando Paula Echevarría y Miguel Torres anunciaban que, en los próximos meses, darían la bienvenida a su primer hijo en común, pero han pasado ya dos meses de ese inolvidable y sorprendente momento, puesto que pensábamos que la asturiana se había plantado con Daniella - de doce años - y no estaba en sus planes volver a ser madre. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto que con este embarazo, la actriz ha cumplido un sueño que está disfrutando como nunca.



De lo más activa en redes sociales, Paula ha ido mostrándonos, a lo largo de estos dos meses, cómo su incipiente barriguita se ha convertido, paulatinamente, en una "señora" tripa imposible de ocultar de la que la asturiana presume de lo más orgullosa. Embarazada de cuatro meses, la actriz de "Velvet" nos ha sorprendido estas últimas semanas con estilismos de lo más favorecedores en los que el protagonista absoluto ha sido el minivestido de estampado florar para disimular sus nuevas curvas.



Sin embargo, este domingo Paula ha lucido feliz su "curva de la felicidad" de casi cinco meses de embarazo con un vaporoso vestido corte imperio de la marca "Antik Batik" con el que, por fin, presume de su abultada y preciosa barriguita. Con un simple "growing" la influencer deja claro que Miguel Jr está creciendo a buen ritmo y ella, feliz, no ha dudado en compartirlo con sus más de tres millones de seguidores.



Miguel Jr llegará en el mes de abril para completar la felicidad de la actriz y su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, que esperan ansiosos ese momento. Mientras tanto, Paula, de 43 años, disfruta de su embarazo y nos deja looks tan ideales como este vestido vaporoso de la firma francesa Antik Batik - agotado en la web de la marca - con el que desmuestra que los estampados florales son la tendencia de la temporada y que, sin duda, serán los grandes aliados de la asturiana durante este embarazo que tan buenos momentos fashion nos está dejando estas últimas semanas.