Panamá viaja a Argentina con la fe puesta en clasificar al Fiba Americup 2022

En la imagen, el t�cnico de Panam�, David Rosario. EFE/Carlos Lemos/Archivo

Panamá, 23 nov (EFE).- La selección de baloncesto de Panamá partió este lunes hacia Buenos Aires para afrontar la tercera ventana de los Clasificatorios hacia el Fiba Americup 2022, que se jugarán del 27 al 30 de noviembre.

Los panameños, dirigidos por el puertorriqueño David Rosario y que llegan invictos a esta instancia, se medirán el viernes 27 de noviembre a su similar de Brasil y al día siguiente contra Uruguay.

El elenco panameño sostendrá este martes su primer entrenamiento en el gimnasio de Obras Mini Estadio. El miércoles y jueves lo harán a doble jornada, por la mañana en el CeNARD y por la noche en el Club Obras Sanitarias, donde jugarán ambos partidos de la llave.

Los encuentros serán disputados por las selecciones de Argentina, Chile, Colombia y Venezuela en el Grupo A y las de Brasil, Panamá, Uruguay y Paraguay en el B.

Los jugadores confirmados por Panamá para las disputas de la tercera llave hacia el Fiba Americup en la capital argentina son: Tony Bishop Jr., Carlos Javier Rodríguez,Josimar Ayarza, Alejandro Grant, Eugenio Luzcando, Akil Mitchell, Eric Romero, Ernesto Oglivie, Jamaal Levy, Tyler Gaskins, Trevor Gaskins y Yahir Cabeza.

El quinteto centroamericano no contará con el armador del Aguateros de Michoacán, Daniel Girón, por salir positivo de covid-19 en la prueba previa al viaje.

"La situación en la que vivimos te va limitando el personal, podemos llegar con un equipo, pero mientras tanto pueden pasar cosas", indicó Rosario a Efe.

"Hay que estar preparado mentalmente para eso (bajas por covid-19), aunque esa situación te crea preocupación", agregó.

Rosario reconoció que en ese sentido sus rivales le llevan ventaja, debido a que Uruguay y Brasil cuentan con sus jugadores en las ligas de su país y han trabajado con tiempo.

"Tenemos un desventaja en cuanto al trabajo con el equipo completo, pero por lo menos tendremos dos días para entrenar juntos antes de los partidos", precisó el técnico.

"Me preocupa algo el tiempo de entrenamiento colectivo, pero lo importante es que lleguen saludables y no haya lesionados antes de la competencia", puntualizó.