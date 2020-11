Melia salva tres penaltis y el Sporting Kansas pasa a las semifinales en el Oeste

En la imagen, el portero Tim Melia del Sporting Kansas City. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Kandas City (EE.UU.), 22 nov (EFE).- El portero Tim Melia surgió como el héroe de Sporting Kansas City al parar tres penaltis en la tanda que decidió el triunfo por 3-0 de su equipo ante Earthquakes de San José este domingo tras el empate 3-3 en el tiempo reglamentario y la prórroga del partido de primera ronda de playoffs de la MLS Cup.

El triunfo permite al Sporting, que acabó la temporada regular con la mejor marca de la Conferencia Oeste, pasar a las semifinales, que disputará a partir del próximo 1 de diciembre ante el ganador del duelo de primera ronda entre Minnesota United y Rapids de Colorado.

Sporting tenía ya ventaja en el marcador a los cuatro minutos con un gol de cabeza del defensa hondureño Roger Espinoza al rematar un tiro de esquina del escocés Johnny Russell.

Pero al descanso el conjunto de Kansas se fue al vestuario con desventaja de 1-2 en el marcador después de que el mexicano Carlos Fierro a los 22 minutos conseguía el empate 1-1 y luego Shea Salinas marcara el segundo de su equipo a los 34.

Pero el centrocampista español Ilie Sánchez, a los 47 minutos, anotó el empate 2-2 para el Sporting, marcador que se mantuvo hasta el minuto 91 cuando Gianluca Busio le dio la ventaja de nuevo al equipo de Kansas City.

Todo hacía suponer que sería el de la victoria, pero el veterano delantero y máximo goleador en la historia de la liga, Chris Wondolowski, no pensaba de la misma manera y a los 97, en la última jugada del tiempo reglamentario, logró el tanto del empate 3-3, que forzó la prórroga.

Los 30 minutos de alargue no alteraron el marcador y se llegó a la tanda de penaltis, en la que Russell, Sánchez y Khiry Shelton marcaron por el Sporting Kansas City en los tres primeros lanzamientos.

El arquero Melia se erigió en héroe del Sporting al comenzar su recital de paradas de penaltis con el primero que lanzó por los Earthquakes en mexicano Oswaldo Alanís, luego repitió con el segundo que lanzó Jackson Yueill e hizo lo propio con el tercero que tiró el argentino Cristian Espinoza.

Melia realizó las tres paradas al lanzarse siempre para su lado derecho, donde los jugadores de los Earthquakes colocaron el balón en busca del gol que no llegó y que les costó a su equipo la eliminación y el comenzar las vacaciones anticipadas.