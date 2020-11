Maduro pregunta a Acnur por qué no ayuda en un plan de retorno de migrantes

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicol�s Maduro (d), junto al canciller Jorge Arreaza. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

Caracas, 22 nov (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, encargó este domingo al canciller Jorge Arreaza que llame a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y pregunte por qué no apoyan el plan denominado "Vuelta a la patria", que tiene como fin ayudar a los migrantes que lo desean a regresar al país.

"Canciller, llame al director general de Acnur, por qué no ayuda a Venezuela en este plan Vuelta a la patria, al director general de la (Organización Internacional para las Migraciones) OIM, por qué no ayuda a Venezuela", ordenó Maduro durante un acto acerca de la situación de salud.

En este sentido, se preguntó por qué han salido los responsables de Acnur y la OIM "hablando mal de Venezuela" y de su Ejecutivo mientras financian "con millones de dólares al Gobierno de Colombia, de Iván Duque", así como "a la derecha en su campaña mundial contra Venezuela.

Criticó que "cuando están regresando miles y miles" de venezolanos a su país "por tierra y por aire" les dejan solos a ellos y a las autoridades.

"Nos han dejado solos pero no importa, preferible solos que mal acompañados y vamos nosotros con nuestros aviones y nuestra logística", finalizó.

El pasado jueves, Maduro acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de haber "robado" los recursos que distintas organizaciones y gobiernos han aportado fondos para la atención a los migrantes venezolanos en Colombia y otros países de la región latinoamericana.

"Han aprobado recursos en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en ACNUR, y se los han robado en Colombia, se los ha robado Iván Duque, se los han robado los opositores (venezolanos)", dijo el gobernante.

Sin mostrar pruebas de las acusaciones, afirmó entonces que "se han robado todo el dinero para apoyar a los migrantes venezolanos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile y más allá".

Por otra parte y de nuevo este domingo, el mandatario agradeció al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) por apoyar "a la niñez venezolana", pues este domingo aterrizó en Caracas un vuelo con 32 toneladas de suministros médicos.

La llegada la adelantó el diputado opositor Miguel Pizarro, quien afirmó que servirán "para ayudar a salvar la vida" de los ciudadanos y "subsanar la precariedad del sistema de salud".

El representante adjunto de Unicef en Venezuela, Javier Álvarez, explicó en un vídeo difundido en sus redes sociales que la organización coordinó con donantes internacionales el envío de la ayuda y les agradeció la cooperación.

"Nuestro agradecimiento a los donantes internacionales que han hecho posible hoy que llegue el avión, nuestro agradecimiento a las autoridades venezolanas que nos han facilitado el arribo del vuelo", dijo en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.