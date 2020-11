Lolita Flores, al margen de la polémica de Isabel Pantoja: "No es mi historia y no es mi película"

02/04/2019 Lolita Flores, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Lolita Flores, íntima amiga de Carmen Ordóñez y novia de Paquirri cuando el torero conoció a Isabel Pantoja, no dudó en posicionarse, con un claro "el tiempo pone todo en su sitio", cuando Kiko Rivera habló por primera vez en un plató sobre el conflicto que mantiene con su madre por la herencia del malogrado matador. Sin embargo, muy discreta, la artista ha evitado volver a pronunciarse sobre la guerra familiar que ha vuelto a poner a la tonadillera en el centro del huracán mediático.



Si hace unos días Lolita estallaba muy enfadada asegurando que su madre, Lola Flores, no echó una maldición a Isabel Pantoja cuando ésta le "robó" el novio a su hija mayor - que no era otro que Paquirri - ahora la actriz, que se ha subido a las tablas en Arganda del Rey con su obra, "La fuerza del cariño", prefiere dejar claro que esta guerra familiar de traiciones y herencias envenenadas nada tiene que ver con ella.



Así, después de contarnos que la pandemia le ha afectado "como a todos" y que no se plantea participar en Masterchef porque "con Tu cara me suena tengo bastante", Lolita ha respondido con un "sabía que venía la pregunta" cuando sacamos el tema de la herencia de Paquirri, asegurando tajante: "hazme la pregunta pero no te voy a decir nada. No es mi historia y no es mi película". "Estamos en pandemia y estamos trabajando. El tiempo pone todo en su lugar", asegura la artista repitiendo la frase que tanto dio que hablar cuando estalló la guerra familiar entre Isabel Pantoja y su hijo. Sin embargo, después de su enfado por la "maldición" de su madre a la tonadillera, Lolita prefiere guardar silencio. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!







