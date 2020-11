La Iglesia salvadoreña pide al Congreso aprobar el derecho humano a la alimentación

En la imagen, el principal jerarca de la Iglesia cat�lica en El Salvador, Jos� Luis Escobar (c). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 22 nov (EFE).- El principal jerarca de la Iglesia católica en El Salvador, José Luis Escobar, pidió este domingo al Congreso que retome el estudio y apruebe una propuesta de declarar la alimentación como un derecho humano en la Constitución salvadoreña.

Escobar, que señaló que la propuesta fue presentada junto a un conjunto de organizaciones humanitarias, llamó a la Comisión de Legislación y Reformas Constitucionales a dar luz verde para que el pleno de la Asamblea Legislativa vote la iniciativa.

Para que esta propuesta de reforma constitucional entre en vigencia debe ser aprobada por 43 de los 84 votos en una legislatura y la siguiente debe ratificarla con 56 votos.

El religioso lamentó que la legislatura de 2012-2015 no ratificó esta iniciativa, que había aprobado el Congreso casi por unanimidad con 82 votos en el periodo 2009-2012.

"Esperamos ser escuchados por la Asamblea Legislativa y por la siguiente para que se apruebe y ratifique dicha reforma y que nuestro pueblo no sea defraudado otra vez", manifestó Escobar.

IGLESIA SE OPONE A PROYECTO

Escobar también se manifestó en contra del proyecto urbanístico Ciudad Valle Ángel, en los centrales municipios de Apopa y Nejapa, por el impacto que tendría en los mantos acuíferos que abastecen de agua potable a la zona y de la capital San Salvador.

Mostró su apoyo a las comunidades que "exigen que no les quiten el agua haciendo desaparecer el reservorio hídrico" con "la construcción de más de 8.000 residencias de lujo, hoteles y negocios, (...) causando la destrucción de los mantos acuíferos".

"Pedimos, una vez más al honorable Gobierno de la República que por el bien de tantas personas pobres proteja ese importante reservorio y no permita su destrucción", añadió.

De acuerdo con las organizaciones sociales, la estatal Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) autorizó en 2016 a una empresa constructora la perforación de ocho "pozos profundos" para abastecer de agua las obras de construcción del proyecto.

Según el medio salvadoreño de investigación Gato Encerrado, la actual Administración de Nayib Bukele habría dado luz verde al pago de una fianza ambiental, como paso previo para comenzar con la construcción.

Los expertos prevén que el 80 % de país experimente estrés hídrico en 2022 por la reducción de las lluvias como efecto de la crisis climática.

Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por la crisis climática.