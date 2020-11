La curva sigue bajando en Bélgica, que se prepara para una Navidad con normas

Marche-en-famenne. (B�lgica) EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 23 nov (EFE).- El debate sobre las restricciones que habrá que respetar en Navidad sigue ganado terreno en Bélgica mientras, una semana más, se constata que todos los datos ligados a la pandemia de coronavirus siguen avanzando en la buena dirección.

La disminución de los contagios se constata en todas las provincias del país para una caída media nacional en la última semana del 28 %, según los datos publicados este lunes por las autoridades sanitarias.

Las hospitalizaciones caen semanalmente un 34 % y los decesos un 15 %, mientras que la incidencia acumulada se sitúa en 534 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, con lo que Bélgica se sitúa en el puesto 18 de Europa, entre el Reino Unido y Países Bajos, y cada vez surgen más preguntas sobre el escenario navideño.

"Este año habrá que tener en cuenta la situación de la pandemia en curso. En interés de la salud pública, los eventos de masas han sido anulados y las compras deberán hacerse fundamentalmente en línea", recordó el también portavoz técnico Antoine Iseux, quien pidió a los ciudadanos de un territorio pequeño como Bélgica que eviten desplazarse para comprar a países vecinos como Países Bajos o Francia.

Sin certezas aún sobre la evolución de las normas, a pocos días de que el viernes se cumpla un mes desde que se cerraron los comercios no esenciales, medida que se sumó a otras restricciones como el toque de queda o la limitación de contactos sociales, el Gobierno federal parece inclinarse por una estrategia de "burbujas" de cara a la Navidad.

"HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO"

"Hay que tener mucho cuidado y limitar las vacaciones. A mí también me encanta la Navidad y desearía poder estar con más gente. Pero, por mi parte, lo haré con las personas que viven bajo nuestro techo: mi esposa y mis dos hijos. No es necesario ser virólogo para saber que esta es probablemente la forma de hacerlo", ha dicho el primer ministro, Alexander de Croo.

Una reciente encuesta elaborada por la Universidad de Amberes arroja que el 86 % de los belgas dice que celebrará San Nicolás en casa el próximo 6 de diciembre, día en que los niños reciben los regalos de fin de año en Bélgica, y como mucho invitarán a una persona de fuera del hogar, como marcan la restricciones vigentes.

El 79,9 % anuncia que no viajará, y sólo el 5,6 % indica que se trasladará al extranjero, pero un tercio de los encuestados (32 %) declara que celebrará Nochebuena en un círculo muy reducido.

A cinco semanas para las vacaciones, el primer ministro ha avisado de que en Navidades seguirá habiendo restricciones, aunque no ha precisado de qué tipo, y ha dado pocas esperanzas sobre la posibilidad de grandes reuniones en las fechas señaladas.

Por su parte, la ministra del Interior, Annelies Verlinden, ha declarado que en Nochebuena "la policía hará cumplir las medidas".

"Si es necesario, en caso de ruido nocturno, por ejemplo, la policía tocará el timbre", ha avisado la ministra este fin de semana. EFE

