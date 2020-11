Inversores de América Latina esperan ansiosos la toma del poder de Biden

Fotograf�a cedida por la agencia de comunicaci�n Top of Mind, donde aparece Claudio Mekler, director ejecutivo de "Miami Manager", una firma de inversi�n en bienes ra�ces comerciales con sede en el sur de la Florida (EE.UU.). EFE/Top of Mind

Miami, 23 nov (EFE).- La incertidumbre originada por el hecho de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no reconozca la victoria electoral de Joseph Biden ha hecho que muchos inversores de América Latina pospongan temporalmente sus planes de invertir en Estados Unidos.

"Ellos están esperando ver que se resuelva este conflicto para reafirmar que EE.UU. tiene una democracia fuerte y que es un país donde las leyes se aplican, ya que esos son los principios que los impulsa a traer su dinero o a empezar una nueva vida en este país", dijo Consuelo Vilar, directora de ventas en México para The Grove Resort & Water Park, cercano a Walt Disney World en Orlando (Florida).

"Muchos de mis clientes vienen de países donde la democracia no siempre se ha respetado y saben lo terrible que es eso para un país y su economía", agregó.

UN BAJÓN EN LAS VENTAS

Un mes antes de las elecciones celebradas el 3 de noviembre, The Grove había visto un incremento significativo de compras de inversores de México, Colombia, Chile y otros países, que en su mayoría buscaban propiedades amuebladas que se puedan rentar por periodos cortos para obtener un retorno en dólares garantizado.

Pero el volumen de ventas bajó a casi un tercio luego de que Trump no aceptara la derrota y alegara, sin presentar pruebas, que hubo irregularidades en el proceso electoral, añadió Vilar.

"Mis clientes me dicen que prefieren esperar a ver qué pasa para firmar contratos de compra", dijo.

El inversor Claudio Mekler, cuya empresa compra centros comerciales en Miami y todo el sur de la Florida con capital proveniente de América Latina, también está esperando ansiosamente la asunción del Gobierno del demócrata Biden.

Su motivo es diferente. Él espera que la nueva Administración haga algo que la Administración de Trump no ha podido hacer: aprobar otro programa de subsidios económicos para empresas pequeñas.

Gracias al primer paquete de ayuda aprobado por la Administración Trump al comienzo de la pandemia, muchos de los inquilinos en sus centros comerciales pudieron seguir pagando sus rentas y gastos mensuales.

Esa ayuda ya se ha agotado y una nueva ronda de subsidios va a ayudar a afianzar a los pequeños negocios que ya están en camino a la estabilización en el sur de la Florida.

Durante su campaña electoral, Biden habló a favor de crear un programa de subsidios para pequeñas empresas.

"Biden va a tener que enfocarse en este tema en su primer día de la Presidencia para ayudar a estas empresas no solo a sobrevivir sino también a crecer y prosperar," dijo Mekler, quien es director ejecutivo de Miami Manager en el sur de la Florida.

"Inversores en Chile, México, Uruguay y en toda Latinoamérica están esperando ver que hace EE.UU. para hacer que siga creciendo la economía, la cual ya muestra signos de recuperación," dijo Mekler.

VUELTA AL CRECIMIENTO

El Producto Interno Bruto (PIB) real de EE.UU. aumentó a una tasa anual del 33,1 % en el tercer trimestre de 2020 a la par que continuaron los esfuerzos para reabrir negocios y reanudar actividades que fueron pospuestas o restringidas debido a la covid-19, según el Bureau of Economic Analysis (BEA) en Washington D.C.

En el segundo trimestre de 2020, el PIB real había disminuido un 31,4 %.

Familias e inversores que buscan emigrar a Estados Unidos también están esperando a Biden con ansiedad, pues la Administración Trump se centró en limitar la inmigración al país, incluida la legal, dijo la abogada de inmigración Amy Link, del bufete de abogados Saul Ewing Arnstein & Lehr en Miami.

"Se espera que Biden revierta parte del daño causado por la Administración Trump", dijo Link.

La abogada explicó que "revertir los cambios de regulación reales podría llevar años", pero si los demócratas obtienen la mayoría en el Senado, Biden tendrá más capacidad para cambiar las medidas que han entrado en vigencia durante la Administración de Trump.

¿CAMBIOS EN VISAS?

Inversores extranjeros que buscaban residir en EE.UU. temporalmente con la visa de inversionista E2 han sufrido bajo la Administración de Trump, debido al cierre de consulados y embajadas en todo el mundo por la pandemia.

"Bajo la Administración de Biden, la crisis de la covid debe manejarse de una manera mucho más efectiva con base en su liderazgo y creencia en la ciencia y esto tendrá un impacto para que los consulados puedan reabrir de manera segura y reanudar las entrevistas de visa E2", señaló la experta.

Bajo la Administración de Trump, la visa de inversores EB-5, una de las pocas visas que otorga "green cards" y un camino directo a la ciudadanía estadounidense, no sufrió restricciones.

Por eso, inversores extranjeros esperan ver si el cambio de Administración puede significar cambios en esta visa.

Actualmente, una familia puede prestarle a un desarrollador de EE.UU. 900.000 dólares a cambio de la "green card".

Además de recibir intereses sobre el préstamo, el capital prestado se devuelve generalmente en un periodo de 5 años. Luego de la inversión inicial, la familia debe esperar aproximadamente dos años para recibir la residencia.

"Con cualquier nueva Administración, siempre existe un cierto grado de incertidumbre sobre los cambios futuros al programa EB-5 en términos de aumentar la cantidad requerida para la inversión o el tiempo de procesamiento de la visa," dijo David Amaro, director de America Capital Markets de LS NYRC, firma que desarrolla proyectos inmobiliarios con los fondos captados con esa visa.

"Sin embargo, EE.UU. necesita inversión extranjera directa para ayudar a que la economía se recupere, por lo que anticipamos un aumento en la demanda de capital EB-5". subrayó Amaro.

Con una rápida recuperación económica en EE.UU, el valor del dólar aumentará frente a otras monedas, lo que podría hacer que sea más caro para un inversionista extranjero acceder a la tarjeta verde para ellos y sus familias en un futuro", añadió Amaro.