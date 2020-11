Grupos libios denuncian ante el fiscal sobornos en el Foro que auspicia la ONU

La enviada interina de la ONU a Libia, Stephanie Williams. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI/Arcnivo

Trípoli, 23 nov (EFE).- Once organizaciones libias han presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Trípoli por supuestos sobornos a varios de los participantes en las negociaciones de paz auspiciadas este mes por la ONU en Túnez y han instado a la Misión de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) a que habrá una investigación, informó hoy la prensa local.

El conocido como Foro de Diálogo Político Libio (FDLP) arrancó el pasado 9 de noviembre en un hotel de lujo en el norte de la capital de Túnez con la presencia de la enviada especial interina de la ONU, Stephanie Williams, y en el participaron 75 responsables electos libios procedentes de todo el país que acordaron celebrar elecciones el 24 de diciembre de 2021 pero no lograron formar un nuevo gobierno de unidad que lidere la transición.

Según la prensa, los denunciantes aseguran que se usó "dinero político" para comprar el voto de varios participantes con el objeto de conseguir puestos de responsabilidad en el futuro gobierno de unidad y otras instituciones que se pretende crear.

"La selección de los participantes del FDPL debería haber sido más transparente y cuidadosa y las personas cuyos nombres estuvieron manchados en el pasado con cualquier fechoría o mala conducta no deberían haber sido invitadas a formar parte del diálogo", aseveran las organizaciones, que representan a varios actores de la sociedad civil en el país norteafricano.

"Estamos a la espera de los resultados de la investigación que ha sido anunciada por la enviada interina de la ONU a Libia, Stephanie Williams", agrega la nota, en la que se pide que se excluya de las futuras reuniones a aquellos que sean hallados culpables de sobornos y se les impida aspirar a ser nominados para cualquier cargo en el Consejo Presidencial y el Gobierno de transición.

El diario digital local "The Libyan Observer" recuerda que ya el miércoles pasado, "56 participantes de LPDF instaron a la UNSMIL a suspender la membresía de quienes son objeto de las denuncias de sobornos hasta que salgan los resultados de la investigación".

NUEVA RONDA DE DIÁLOGO

Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de los heterogéneos grupos rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.

La división y el conflicto fratricida se agudizaron en 2016 tras el fallido proceso de paz de la ONU y desde entonces dos gobiernos rivalizan por el poder, uno reconocido en Trípoli (GNA) y otro tutelado por el controvertido mariscal Jalifa Hafter en el este del país.

El primero cuenta con el apoyo económico, militar y político de Catar y Turquía, que ha enviado oficiales, armas y mercenarios, y el segundo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Sudán, Rusia y Francia entre otros estados.

Ambos contendientes han establecido la línea del frente en la ciudad de Sirte, donde en los últimos días ha habido un incremento en el movimiento de tropas, mercenarios extranjeros y armamento pesado.

En este contexto, Williams pretende retomar este lunes la ronda de diálogo de forma telemática para tratar de hallar un líder de consenso que dirija la transición y contribuya a aplicar los acuerdos del Comité Militar local 5+5, que pactó la retirada de armas, la reapertura de las rutas aéreas y terrestre, la congelación de los acuerdos con otros países y la expulsión de los miles de mercenarios extranjeros reclutados por ambas partes.