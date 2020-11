Griezmann: "Es hora de poner las cosas en su sitio"

El centrocampista franc�s del Barcelona Antoine Griezmann, controla un bal�n durante del partido contra el Getafe. EFE/EPA/Rodrigo Jimenez

Barcelona, 23 nov (EFE).- El francés Antoine Griezmann, delantero del FC Barcelona, considera que "es hora de poner las cosas en su sitio", porque lleva "mucho tiempo aguantando cosas".

Así lo ha asegurado Griezmann en el programa "Universo Valdano", en un avance de la entrevista que se emitirá este lunes a las 23:00 CET en la plataforma de Movistar.

En la misma, según un comunicado de la cadena, el francés repasa su situación personal, "el ruido que se ha formado alrededor de su figura y su relación con Messi".

Griezmann desde su llegada al Barcelona en el verano de 2019 no ha concedido ninguna entrevista y ofrece los motivos por los cuales no lo ha hecho.

"Como dije ese día (el día de la presentación en el Camp Nou), no quería hablar afuera, sino en el campo, porque es lo que mejor se me da, con el balón en los pies. Pero yo creo que es hora de poner las cosas en su sitio porque ya llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios... Ya dije que ya basta".