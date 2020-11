Goles en contra para empezar, a favor para terminar

Los jugadores del Valencia celebran el segundo gol del equipo valencianista durante el encuentro correspondiente a la d�cima jornada que disputaron frente al Alav�s en el estadio de Mendizorra, en Vitoria. EFE/JON RODRIGUEZ BILBAO.

Valencia, 23 nov (EFE).- El Valencia ha puntuado en sus tres últimos encuentros con una victoria y dos empates en choques en los que siempre llegó a ir por detrás en el marcador, circunstancia que le ha caracterizado desde el inicio de esta campaña en la que ha comenzado muchos de sus partidos con goles en contra para recuperarse con tantos logrados ya avanzado el encuentro.

Hace tres partidos su ventaja de 1-0 fue remontada por el Getafe en Mestalla, pero en el minuto cien los locales empataron de penalti (2-2). Posteriormente y también en casa, el 0-1 a favor del Real Madrid dio paso a una goleada por 4-1 con tres tantos de penalti.

Más complicado se puso el encuentro de este domingo, ya que el Alavés ganaba por 2-0 en Mendizorroza al cuarto de hora de juego. Avanzada la segunda mitad los valencianistas empataron y luego estuvieron más cerca de ganar que de perder.

El equipo que entrena Javi Gracia solo se ha adelantado en el marcador en tres de los diez encuentros que acumula en esta campaña, por lo que en los siete restantes ha tenido que remar contracorriente, en algunas ocasiones sin llegar con éxito a la orilla.

Ante el Huesca no le sirvió el gol inicial más que para empatar en casa (1-1), mientras que el Valencia puede presumir de ser el único equipo que ha ganado al líder Real Sociedad en las diez primeras jornadas de competición.

Además, el equipo vasco al que los valencianistas se impusieron por 0-1 en Anoeta es el único que no le ha marcado al Valencia en este campeonato. Contra el Getafe también abrió el marcador para empatar al final.

El problema, reconocido en varias ocasiones por Javi Gracia, se centra en la baja intensidad y el mal rendimiento de su equipo en la fase inicial de los encuentros, lo que se plasma con goles en contra en los primeros minutos, lo que obliga al Valencia a redoblar esfuerzos, que en ocasiones son insuficientes.

Así Gracia ha indicado que da la impresión de que necesitan de la adversidad del gol rival para reaccionar, lo que lastra las opciones de puntuar, aunque pese a ello, consideró que en Vitoria su equipo incluso pudo ganar pese a llegar con dos goles de desventaja al descanso.

Esta dinámica ya quedó patente en el primer encuentro de Liga en el que el Levante se adelantó en Mestalla al minuto de juego; en Vitoria el 1-0 llegó a los tres minutos y en Villarreal a los seis. También se adelantaron en el marcador antes de la media hora Celta, Elche, Betis y Real Madrid, mientras el Alavés incluso logró en esta fase del choque un segundo tanto.

Así el Valencia ha sumado doce puntos con dieciséis goles en contra y solo uno más a favor, diecisiete, de los que más de la mitad (diez) han llegado en las segundas partes, aunque solo sirvieron para derrotar a Levante, Real Sociedad y Real Madrid.

En el capítulo de goles propios, el Valencia sólo se ha quedado a cero ante el Betis (0-2) y ha marcado ante los restantes rivales por lo que su problema no es realizador, sino que se centra en la incapacidad para mantener la portería a cero y, sobre todo, a ver perforada su meta excesivamente pronto.

Alfonso Gil