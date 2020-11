Ganar para seguir vivo o para sentenciar

El Sevilla visita el martes al Krasnodar en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, un partido en el que el equipo espa�ol podr�a dejar sentenciado el pase a los octavos a falta de dos fechas para la conclusi�n de la fase de grupos, aunque los rusos se juegan mantener opciones de seguir vivos en el torneo. EFE/EPA/Bernadett Szabo/Archivo

Moscú/Sevilla, 23 nov (EFE).- El Sevilla visita el martes al Krasnodar en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, un partido en el que el equipo español podría dejar sentenciado el pase a los octavos a falta de dos fechas para la conclusión de la fase de grupos, aunque los rusos se juegan mantener opciones de seguir vivos en el torneo.

Los de Julen Lopetegui, junto al Chelsea inglés, ambos con siete puntos, pueden dejar claro el Grupo E esta semana a falta de la pugna por el orden en los dos primeros puestos que dan la clasificación.

La formación que entrena Murad Musáev, de ganarle al Sevilla, alcanzaría los cuatro puntos y, con seis mas en juego, le saldrían las cuentas para ilusionarse en superar la fase en esta su primera participación en la Champions.

Además, también compiten con el Stade Rennes francés por el tercer puesto y tener en la recámara como consolación el reengancharse después a la Liga Europa.

Los sevillistas llegan a la cita tras ganar sus tres últimos partidos, dos de LaLiga -Osasuna (1-0) y Celta (4-2)- y otro precisamente ante el Krasnodar en la competición continental, pero los tres fueron muy sufridos y con resultados inciertos hasta el final.

Ahora van a por el cuatro triunfo seguido a Krasnodar, una ciudad de mal recuerdo para el conjunto hispalense, donde perdió ante este rival en la fase de grupos de la Liga de Europa de la campaña 2018-19 (2-1) con Pablo Machín como entrenador, y también para Lopetegui, al ser destituido allí como seleccionador nacional pocos días antes del inicio del Mundial de 2018.

Independientemente de ello, a los sevillistas se les ve con falta de frescura en un muy saturado calendario que inició casi sin descansar tras llegar en la anterior campaña a la final de la Liga Europa y ganarla frente al Inter de Milán.

Así, el Sevilla viajó el domingo a Rusia con hasta ocho bajas de su primera plantilla, con lo que el técnico tuvo que completar la convocatoria de veintitrés futbolistas con cinco jóvenes del filial.

Lopetegui, que dirigió antes del viaje una sesión de recuperación tras ganar el sábado por 4-2 al Celta, no puede contar con su capitán, el lateral Jesús Navas, sancionado por la roja que vio en el triunfo por 3-2 contra los rusos en la última cita de la Champions.

Tampoco está en la expedición el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña, quien frente a los vigueses tuvo que retirarse con molestias musculares, al igual que le ocurrió en el anterior partido ante Osasuna; ni el extremo Suso Fernández, aún no recuperado de una lesión.

Los otros ausentes son el meta marroquí Yassine Bono y el delantero Carlos Fernández, positivos por covid; y el lateral Aleix Vidal, el joven portero Javi Díaz y el central francés Joris Gnagnon, que no están inscritos para la Liga de Campeones.

Con estos condicionantes, el principal quebradero de cabeza para el preparador vasco está en la defensa, al no contar en el lateral derecho con Navas ni con su sustituto natural, Aleix Vidal.

El checo Tomas Vaclík parece seguro en la portería ante la ausencia de Bono y, además, Lopetegui podría optar por desplazar a la derecha al francés Jules Koundé e incluir a Sergi Gómez para formar la pareja de centrales junto al brasileño Diego Carlos, mientras que Sergio Escudero seguiría como lateral izquierdo.

El resto del equipo sí puede ser el más previsible y habitual, aunque con la posibilidad de dar algo de refresco en el centro del campo, donde tiene posibilidades de salir desde el inicio el serbio Nemanja Gudelj para pugnar los puntos a un Krasnodar que recibe al Sevilla tras recuperar a varios jugadores que no pudieron disputar el partido de hace tres semanas en el Sánchez Pizjuán.

Después de varias semanas con coronavirus, el fránces Remy Cabella volvió, vio y venció, ya que marcó el gol de la victoria el sábado ante el Tambov en la liga rusa (1-0).

Esa victoria, en la que también participó el sueco Viktor Claesson, fue crucial, ya que 'los toros' habían encadenado cinco derrotas consecutivas entre el campeonato local y la máxima competición continental.

Según comentó a Efe su técnico, Murad Musáev, el equipo está decidido a "rehabilitarse" de la dolorosa derrota en Sevilla, en la que los rusos se adelantaron con dos goles en el marcador, pero se dejaron remontar en la segunda parte (3-2).

De hecho, Musáev dio descanso en liga a varios titulares habituales como los suecos Kristoffer Olsson y Marcus Berg, que marcó de penalti en el Sánchez Pizjuán; el holandés Tonny Vilhena y el ecuatoriano Cristian Ramírez.

Todos podrían salir de inicio ante el equipo español, pero el que parece que no llegará será el brasileño Wanderson Sousa, que volvió a recaer de su lesión.

Musáev admitió que Berg, que fue convocado por Suecia para la Liga de Naciones, está agotado y, de hecho, el brasileño nacionalizado ruso Ari da Silva fue el recambio en la segunda parte ante el Tambov.

Para lograr la victoria, el técnico confía en el joven Shapí Suleimánov, autor de un gol de bandera a balón parado en Sevilla y que es un jugador desequilibrante, pero, por contra, no estará el portero titular, Matvéi Safónov, ya que contrajo el coronavirus durante la concentración con la selección rusa.

- Alineaciones probables:

Krasnodar: Gorodov; Smólnikov, Martinóvich, Sorokin, Chernov o Ramírez; Utkin u Olsson, Gazinskiy o Vilhena, Shapí, Claesson, Cabella; y Berg.

Sevilla: Vaclík; Koundé, Sergi Gómez, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Rakitic, Munir; y De Jong.

Árbitro: Marco Guida (Italia).

Estadio Krasnodar.

Hora: 18.55 (CET) (17.55. GMT).