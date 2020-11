Fútbol/Primera.- El Athletic se fortalece en San Mamés goleando a un discreto Betis

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Athletic Club se dio un respiro en LaLiga Santander 2020-2021 tras imponerse este lunes con claridad por 4-0 a un discreto Betis, para lograr su tercera victoria consecutiva en San Mamés, en el partido que cerraba la décima jornada del campeonato.



El equipo vizcaíno sumó su cuarta victoria del año, la tercera consecutiva en su estadio, donde espera empezar a hacerse fuerte para aspirar a cotas más altas tras un inicio irregular que ha traído dudas sobre Gaizka Garitano, cuya figura también sale reforzada después de estos tres puntos.



Con novedades en el once como Vencedor y Vesga en el mediocentro y Villalibre arriba, el Athletic firmó una gran primera parte ante un Betis flojo en las dos áreas. Además, al poco de empezar el choque, Víctor Ruiz, novedad en defensa, no acertó en su despeje y se introdujo el balón en su portería.



El tanto no despertó a los de Manuel Pellegrini y afianzó a su rival, mucho más directo en dirección a Claudio Bravo y que encontró el premio con el 2-0 pasada la media hora de juego, cuando Capa remachó a la red un balón repelido por el portero chileno tras un buen cabezado de Villalibre.



Tras el descanso, el Athletic prefirió resguardarse un poco más y dejar la iniciativa a los verdiblancos y buscar la sentencia al contragolpe. Bravo salvó el 3-0 ante Villalibre y después tapó otro lanzamiento de Muniain, pero el rechace, ante la pasividad de su defensa, lo remató el navarro.



Sin tiempo para intentar meterse en el partido, los 'Leones' firmaron el cuarto por medio de Berenguer para certificar su partido más completo de la temporada y trasladar las dudas a un Betis que sumó su tercera salida seguida sin sumar y de nuevo goleado como en el Camp Nou.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 10 DE LALIGA SANTANDER.



-Lunes.



Athletic Club - Betis 4-0.



-Viernes.



Osasuna - SD Huesca 1-1.



-Sábado.



Levante UD - Elche 1-1



Villarreal - Real Madrid 1-1.



Sevilla - Celta 4-2.



Atlético - FC Barcelona 1-0.



-Domingo.



SD Eibar - Getafe 0-0.



Cádiz - Real Sociedad 0-1.



Granada - Valladolid 1-3



Deportivo Alavés - Valencia 2-2.

