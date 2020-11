Fútbol/Premier.- El Southampton empata ante el Wolverhampton y frena su buena racha

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Southampton no pudo situarse entre los cuatro primeros clasificados de la Premier League inglesa después de no pasar este lunes del empate a un gol en su visita al Wolverhampton, en uno de los partidos que cerraba la novena jornada del campeonato.



'Los Santos' buscaban su cuarta victoria consecutiva para instalarse en la zona de Liga de Campeones, y cerca estuvieron de conseguirlo en un escenario siempre difícil como The Molineaux. Theo Walcott adelantó a los visitantes, pero Neto salvó un punto para los 'Wolves' que se alejan de los puestos destacados.



En el otro partido de la jornada, el Burnley pudo por fin saborear su primera victoria de la temporada tras ganar por 1-0 al Crystal Palace gracias a un gol de Chris Woods en el minuto 8.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 9.



-Lunes.



Burnley - Crystal Palace 1-0.



Wolverhampton - Southampton 1-1.



-Sábado.



Newcastle - Chelsea 0-2.



Aston Villa - Brighton 1-2.



Tottenham - Manchester City 2-0.



Manchester United - WBA 1-0.



-Domingo.



Fulham - Everton 2-3.



Sheffield United - West Ham 0-1.



Leeds United - Arsenal 0-0.



Liverpool - Leicester 3-0.





