Fútbol/Champions.- Previa del Krasnodar - Sevilla

Lopetegui regresa a Krasnodar con los octavos a la vista



El Sevilla busca un triunfo que le daría el pase a octavos de la Champions si el Rennes no gana al Chelsea



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Sevilla FC busca este martes en Rusia ante el Krasnodar (18.55 horas/Movistar Liga de Campeones 1) un triunfo que podría darle el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, un duelo al que los de Julen Lopetegui, que regresa al lugar donde fue destituido como seleccionador español, llegan reforzados por la remontada de la última jornada y en el que su rival se juega la continuidad en el torneo.



El conjunto nervionense, que empata con 7 puntos con el Chelsea en lo más alto del Grupo E, ha puntuado en todos sus partidos de la competición continental. Tras sacar un punto en el estreno en Stamford Bridge (0-0), superó en casa al Rennes con un gol de Luuk de Jong (1-0) antes de protagonizar una espectacular remontada ante los rusos, frente a los que perdían 0-2 y jugaron con diez durante toda la segunda mitad antes de imponerse por 3-2.



Con esa energía, esperan repetir una victoria ante los de Murad Musaev, que, en caso de que el Rennes francés no gane al Chelsea, le metería ya en octavos y bien posicionado para jugarse ya el liderato con los de Frank Lampard.



A la ciudad del Cáucaso Norte regresa, más de dos años después, Lopetegui. Precisamente en el Krasnodar Stadium, aunque entonces lo desconocía, el técnico vasco dirigió el 9 de junio de 2018 su último partido como seleccionador de España ante Túnez, amistoso previo al Mundial de Rusia y decidido con un gol de Iago Aspas (1-0).



Hasta allí, tres días después, llegaban los ecos del anuncio de que sería el próximo entrenador del Real Madrid y, solo unas horas más tarde, se precipitaba su despido como seleccionador antes de la cita mundialista. Lopetegui cogió sus maletas y 'la Roja' hizo lo propio unos días después, tras caer prematuramente en la tanda de penaltis ante la anfitriona en octavos.



En busca del objetivo de otros octavos, los de la Champions, el preparador de Asteasu no podrá contar con dos de sus puntales en defensa, Jesús Navas y Marcos Acuña. El de Los Palacios deberá cumplir sanción tras ser expulsado en el duelo anterior ante los rusos, mientras que el argentino es baja tras resentirse de unas molestias musculares que le obligaron a retirarse durante la victoria del fin de semana ante el Celta de Vigo (4-2). Koundé se perfila como el sustituto del primero, con Sergi Gómez junto a Diego Carlos en el centro de la zaga, mientras que Escudero jugará en el otro lado.



Como ante los vigueses, el portero checo Tomas Vaclik volverá a formar bajo palos por el positivo por coronavirus del marroquí Bono, una enfermedad que también impedirá participar a Carlos Fernández, que se une a la lista de ausencias en la que también se encuentra el tocado Suso Fernández. Ante el maratón de partidos, Gudelj podría dar aire en el centro del campo, y Munir y De Jong tienen opciones de ser novedades en el frente ofensivo tras no jugar de inicio el sábado.



El Sevilla buscará acabar con su maldición en Rusia, donde solo ha conseguido ganar una vez en sus nueve visitas oficiales; en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA 2005-06, en la que firmaron un 1-0 ante el Lokomotiv de Moscú e iniciaron el camino hacia el que sería su primer entorchado continental. En su último choque en tierras rusas, precisamente en Krasnodar, el cuadro entonces dirigido por Pablo Machín cedió un 2-1 en fase de grupos de la segunda competición europea.



KRASNODAR, TODO O NADA



Mientras, el Krasnodar se agarra a una de sus últimas opciones de mantenerse a flote en la competición. Igual que el Rennes, atesora un único punto, por lo que una derrota le apearía casi matemáticamente. Aunque la clasificación para octavos parece una quimera, el 'consuelo' de la Liga Europa todavía es una posibilidad y pasa por empezar a puntuar.



Este fin de semana, los 'Toros' consiguieron poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas entre todas las competiciones al superar al Tambov (1-0) con un solitario gol del francés Rémy Cabella, principal estandarte ofensivo de los rusos y que se perdió el duelo de hace unas semanas en el Sánchez-Pizjuán.



Con respecto a aquel duelo, el técnico Murad Musaev podrá recuperar, además de a Cabella, al sueco Viktor Claesson y al delantero ruso-brasileño Ari, aunque, igual que entonces, el coronavirus ha vuelto a pasar factura en su plantilla.



Su portero titular, Matvei Safonov, dio positivo por COVID-19 durante la estancia con Rusia para los partidos de Liga de Naciones, y se perderá la cita igual que el exjugador del Getafe Wanderson Sousa, el centrocampista Dmitri Stotski y el ariete Serguei Petrov.



El Sevilla es favorito para la casa de apuestas Betfair, que abona 1,6 euros por euro apostado en caso de victoria de los de Julen Lopetegui. El empate se paga a 4 euros por euro jugado y el triunfo local, a 5 euros por euro invertido.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



KRASNODAR: Gorodov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Chernov; Gazinski, Olsson, Utkin; Claesson, Suleymanov; y Berg.



SEVILLA: Vaclik; Koundé, Sergi Gómez, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Rakitic, Jordán; Munir, De Jong y Ocampos.



--ÁRBITRO: Marco Guida (ITA).



--ESTADIO: Krasnodar Stadium.



--HORA: 18.55/Movistar Liga de Campeones 1.

Te Recomendamos