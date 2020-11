Fútbol/Champions.- Lucescu: "El Barça superará este mal momento y volverá a lo más alto"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Dinamo de Kiev, Mircea Lucescu, ha augurado que el FC Barcelona, rival de este martes en la Liga de Campeones, volverá "a lo más alto" tras superar el "mal momento" actual y, pese a ese bache y las bajas, cree que no lo tendrán fácil para ganar a los de Ronald Koeman.



"Es uno de los mejores equipos del mundo. Ahora no está viviendo sus mejores momentos debido a una serie de factores, con la posible transición de Messi, que crea un ambiente nervioso, o la llegada de un nuevo entrenador. Pero estoy seguro de que superará este período y volverá a lo más alto", auguró en rueda de prensa.



Lucescu se mide a un Barça al que no ve, de todos modos, tan invencible como tiempo atrás. "Por supuesto que queremos ganar. Pero mañana jugarán dos equipos, cada uno con su propia filosofía, sus propios recursos, sus propias ideas de juego. La victoria es muy importante para nosotros", recordó, pues se juegan seguir vivos.



Y es que recordó 2004 y su triunfo, entonces con el Shakhtar, sobre el Barça cuando nadie lo esperaba. Algo que confía en repetir. "El Shakhtar, que yo dirigía en ese momento, ganó 2-0, a pesar de que el Barça tenía un equipo con Xavi e Iniesta, Messi debutó. Dio un gran impulso al fútbol en Ucrania. Fue el primer paso", manifestó.



Un Messi que, por descanso, no estará en Kiev. "El Barcelona es el Barcelona. Está claro que la presencia de Messi siempre da una ventaja en términos técnicos, de creación y de ataque. Pero al mismo tiempo, la ausencia de Messi sugiere que su defensa quizá juegue mejor", auguró.



Ahora, llega a la cita con un Dinamo al borde de la eliminación y, todavía, con problemas por coronavirus. "A los jugadores les resulta muy difícil deshacerse del virus. Siete jugadores regresaron la semana pasada, seis de los cuales ya han jugado con Inhulets (liga rusa). La dificultad es que además de no entrenar durante mucho tiempo, vuelven al trabajo muy débiles", señaló.



"En cuanto a Sydorchuk y Tsygankov, apenas ayer pasaron las pruebas negativas y, en el mejor de los casos, si todo va bien, Víctor estará listo para el partido del sábado en el campeonato. Y Sergey está descalificado", apuntó.



De ahí que tenga bastante clara su delantera. "Resolveré este problema por mí mismo mañana. Tenemos en la lista principal a los mismos 13 jugadores que jugaron con Inhulets. Nadie se suma, pero afortunadamente nadie se cae. Con esa misma alineación nos estamos preparando para el partido con el Barcelona", reconoció.

Te Recomendamos