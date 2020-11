Fútbol/Champions.- Lenglet: "No tengo mala sensación jugando con De Jong de central"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Clément Lenglet ha reconocido que no ha tenido "mala sensación" al jugar al lado de Frenkie De Jong en el eje de la defensa, si bien matiza que el neerlandés es mediocentro y que verle atrás debe ser una "ayuda" puntual, como ahora con la lesión de Gerard Piqué.



"Frenkie tiene mucha calidad, a nivel técnico y también a nivel físico. Está totalmente dispuesto a cubrir esa posición, tiene lectura de juego y lo ha hecho bien, de central. No tengo mala sensación cuando juego con él", señaló en rueda de prensa.



No obstante, ve su ayuda como algo temporal. "No es algo que esté acostumbrado a hacer, es algo más de ayudar que de posición fija. Cuando todos estamos disponibles, Frenkie entrena como mediocentro y nada más", aportó.



Con Samuel Umtiti y Ronald Araújo lesionados, perder a Gerard Piqué para meses, a falta de confirmación definitiva del tiempo de baja por la lesión de rodilla sufrida el sábado en el Wanda Metropolitano, deja al Barça con Clément como único central disponible.



"Ha sido una circunstancia de mala suerte. Gerard recibió un golpe fuerte, lesionado para tiempo. No sé si hay que fichar o no, si se puede o no. Estoy a disposición del equipo, por suerte no tengo lesión y espero que siga así", señaló sobre ir al mercado de invierno.



"La de Piqué es una baja importante, lleva años aquí y nos afecta mucho, su lesión. El míster elige, yo me siento disponible y preparado para ayudar. Llevo dos años aquí, me manejo bien en este club, sé cómo funciona. Pero luego el míster es quien elige", añadió sobre este punto.



En cuanto a la fragilidad defensiva y goles encajados, fue sincero. "Nos falta ser más agresivos, en defensa, y manejar mejor los momentos del partido. A veces encajamos goles en momentos importantes, que son peligrosos, como el gol del Atlético. Fue un golpe duro. Es trabajo de todo el equipo, no sólo de la defensa", argumentó.



"No creo que sea cosa del sistema. Empezamos con victorias y sin goles encajados, con solidez. Luego empezamos a encajar goles y a cometer fallos, y siempre es más difícil recuperar el balón en estas zonas", reconoció.



De cara al duelo de este martes en 'Champions', ante el Dinamo de Kiev en Ucrania, aseguró que es importante ganar y sellar el pase a las eliminatorias.



"Sabemos que este partido es importante, tenemos que ganar y conseguir mejor resultado para seguir ganando y compitiendo al máximo. Nos dará margen, si nos clasificamos mañana, para que el míster pueda hacer rotaciones", manifestó.



"Sí se puede ganar la Liga, quedan muchos puntos en juego. Ha sido un mal arranque, con malos resultados y puntos perdidos, pero queda mucho y si bajamos los brazos, sería una falta de respeto para todos y sería malo como profesionales. Tenemos que seguir para dar la vuelta a la situación", comentó sobre LaLiga.

