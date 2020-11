Fútbol/Champions.- Escudero: "El objetivo principal es ganar, el pase ya se verá"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El defensa del Sevilla Sergio Escudero ha asegurado que el "objetivo principal" este martes, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Krasnodar (18.55 horas), es "ganar", y que el billete a octavos será una consecuencia de ello, advirtiendo además que no pueden caer en relajaciones porque el pase "no está asegurado" a pesar de su renta de puntos en el grupo.



"El objetivo principal que tenemos es ganar el partido y ya se verá. Pase lo que pase, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, en el pase, ir partido a partido, porque todavía no está asegurado", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, rechazó pensar en la posibilidad de ponerse líderes del Grupo E, en el que empatan en la cabeza con el Chelsea (7). "Lo más importante es ganar, da igual la clasificación. Si mañana pierdes, se te acerca otro equipo, y lo que nosotros queremos es intentar ganar para lograr los máximos puntos posibles y distanciarnos de cada rival cuanto antes", subrayó.



Además, el defensa vallisoletano recalcó la dificultad de jugar en Rusia, en un Krasnodar Stadium que contará con aficionados a pesar de la pandemia de coronavirus. "Todos los partidos son muy difíciles, y más aquí en su casa, con su público y con todos los jugadores que han recuperado. Nosotros nos tenemos que preocupar de hacer un gran partido y dar el máximo", expresó.



"El vestuario está como siempre, con muchísima ilusión de poder jugar partidos bonitos como el de mañana, con un gran rival. Tenemos muchas ganas de demostrar que queremos pasar a la siguiente fase con una victoria", continuó.



Por otra parte, rechazó quejarse de lo apretado del calendario. "Tenemos la suerte de poder jugar partidos cada tres días y estar en una competición tan bonita como la Champions. Eso pasa a un segundo plano, lo importante es jugar este tipo de partidos", indicó, y finalizó sin querer recordar el hecho de que Julen Lopetegui regresará al lugar donde fue destituido como seleccionador español. "Eso ya es pasado, no importa. Lo importante es el partido de mañana, nada de recuerdos", concluyó.

