Fútbol.- El doctor Cugat, que tratará a Piqué: "Hay que ser lo más conservador posible"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)



El doctor especialista en deporte y en fútbol, Ramon Cugat, ha desvelado que este miércoles visitará al jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, lesionado el pasado sábado en su rodilla, y que intentará tomar una decisión "lo más conservadora posible" y, sin hacer diagnóstico, no quiso augurar un posible tiempo de baja.



"El miércoles le veré, ya hablaremos. Antes de un tratamiento, hay que hacer diagnóstico. Miraremos que sea lo más preciso posible y veremos tratamiento, si será quirúrgico u ortopédico funcional", apuntó Cugat en rueda de prensa.



El doctor, que anunció que formará parte de la Junta Directiva del precandidato a la presidencia del Barça Víctor Font si éste gana, no quiso "jugar a la lotería" ni decir nada firme antes del pronóstico del central catalán.



"El médico propone, el que manda siempre es el futbolista. Yo opino y digo qué sería lo mejor, pero las cirugías también tienen sus riesgos. Un quirófano no es un césped, y el jugador no se sabe mover en él. Hay que ser el máximo conservador posible. Pero una vez veamos cómo está, explicaremos todo a Gerard pero él tomará la decisión", explicó Cugat.



"Pero, con rotura parcial del cruzado anterior, hay que ir con cuidado. Cuando lo veamos, tomaremos la decisión. Se trata de dejar la rodilla lo más estable posible. A veces, cuando hay oportunidad ortopédica, a los futbolistas les gusta más elegir la elección no traumática", añadió en este sentido.



Además, dejó claro que "cada rodilla es distinta". "A Xavi le operé en diciembre y se puso en mente llegar al Mundial, y llegó. Antes de los 5 meses ya jugaba partido oficial. Ahora no puedo decir el tiempo de baja de Gerard, no sabemos ni qué tratamiento haremos. Pero un ligamento cruzado, por debajo de seis meses, no", señaló, en caso de que se confirmara uno de los peores escenarios posibles.

