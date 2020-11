Francia.- Danone recortará hasta 2.000 empleos para reducir costes

07/10/2011 F�brica De Danone En Madrid POLITICA ECONOMIA ESPA�A EUROPA



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El grupo francés de alimentación Danone, el mayor vendedor mundial de yogures, llevará a cabo un ajuste de plantilla que afectará a entre 1.500 y 2.000 trabajadores, alrededor del 2% del total, incluyendo la eliminación de uno de cada cuatro puestos en su sede mundial, además de la relocalización de las sedes globales de varios negocios más cerca de la sedede París, con el objetivo de ahorrar alrededor de 1.000 millones de euros anuales.



Asimismo, la compañía francesa ha anunciado un plan para dar mayor relevancia a lo local en respuesta a los cambios observados en los hábitos de consumo como consecuencia de la pandemia, denominado 'Local First', por el que las unidades locales de la multinacional recuperarán autonomía al no seguir dependiendo de una organización de categoría global específica, sino que pasarán a estar unificadas en una sola unidad comercial local.



Con la remodelación de su organización, Danone pretende generar un ahorro de costes de 1.000 millones de euros para 2023, incluidos 300 millones de euros por la reducción en el coste de compra de productos y 700 millones de euros en costes generales y administrativos, lo que representa un ajuste del 20% en los costes generales de la compañía.



De su lado, la multinacional calcula que incurrirá en costes extraordinarios de unos 1.400 millones de euros durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023 por la implementación de estas medidas.



"Esta simplificación y evolución en el rol de nuestras funciones comunes se traducirá en la reducción de entre 1.500 a 2.000 puestos en sedes locales y globales, incluyendo hasta un 25% de los puestos de trabajo actuales en nuestra sede global", declaró Emmanuel Faber, presidente y consejero delegado de Danone.



Por otro lado,la multinacional ha confirmado sus previsiones para el conjunto del ejercicio 2020, cuando espera alcanzar un margen operativo recurrente del 14% y lograr un flujo de caja libre de 1.800 millones de euros a pesar de las condiciones de mercado más complicadas en el cuarto trimestre a raíz de la nueva oleada de contagios y restricciones, particularmente en Europa.



"El crecimiento es una condición sine qua non de nuestro éxito", afirmó el máximo ejecutivo de Danone". "Pero en estas circunstancias nuevas, quiero insistir en la máxima importancia de la rentabilidad de nuestro modelo, ya que este año ha demostrado que la competitividad de nuestro negocio, de nuestras marcas puede verse desestabilizada por factores externos brutales", añadió.