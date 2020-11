Expertos en seguridad nacional quieren que Trump reconozca su derrota

En la imagen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE /Chris Kleponis /Archivo

Washington, 23 nov (EFE).- Un centenar de expertos republicanos en seguridad nacional pidieron este lunes a los líderes y legisladores de su partido en el Congreso que exijan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que admita su derrota en las elecciones por los riesgos que supone su negativa a comenzar una transición.

"Creemos que la negativa del presidente Trump a admitir (la derrota en) las elecciones y permitir una transición ordenada constituye una seria amenaza para el proceso democrático de Estados Unidos y para nuestra seguridad nacional", dicen los exfuncionarios en su declaración.

Se trata de 106 ex altos funcionarios de seguridad nacional que trabajaron en el Congreso o en las administraciones republicanas de los presidentes Ronald Reagan (1981-1989), George H.W. Bush (1989-1993), George W. Bush (2001-2009) y en la de Trump.

Entre ellos hay figuras como el exsecretario de Seguridad Nacional Tom Ridge, el exdirector nacional de Inteligencia John Negroponte, o el exdirector de la CIA Michael Hayden.

"Hacemos un llamado a los líderes republicanos, especialmente aquellos en el Congreso, para exigir públicamente que el presidente Trump cese en su asalto antidemocrático a la integridad de las elecciones presidenciales", dicen los exfuncionarios en su nota.

Trump se niega a reconocer su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden y ha presentado impugnaciones de los resultados en varios estados en un intento por demostrar sus acusaciones de fraude, pese a que no se han confirmado las irregularidades que alega.

A ese respecto, los firmantes instaron a los líderes republicanos a "oponerse firmemente" a los "esfuerzos peligrosos y extralegales de Trump para amenazar e intimidar a los funcionarios estatales con el fin de evitar una votación del Colegio Electoral".

"La negativa del presidente Trump a permitir la transición presidencial plantea riesgos significativos para nuestra seguridad nacional, en un momento en que Estados Unidos enfrenta una pandemia global y serias amenazas de adversarios globales, grupos terroristas y otras fuerzas", agrega el comunicado de los exfuncionarios.

Aunque un amplio grupo de legisladores republicanos se mantiene en silencio sobre las maniobras de Trump, el líder de su mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y el de su minoría en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, lo han respaldado tácitamente al responder, cuando se les ha preguntado por ellos, que se debe contar cada voto legal.

Con su postura, Trump tiene bloqueado el proceso de transición, impidiendo al equipo de Biden ponerse al día de la situación en temas de seguridad nacional para establecer sus prioridades.

La declaración de los exfuncionarios republicanos del área de seguridad nacional se produce el mismo día en que las autoridades electorales de Michigan deben certificar al ganador en ese estado, en el que Biden ganó por unos 155.000 votos, es decir, 2,8 puntos porcentuales de diferencia, según los resultados no oficiales.

La semana pasada, Trump llamó personalmente a una funcionaria de la junta de votación del condado de Wayne (Michigan), quien luego intentó retirar el voto que había dado para certificar los resultados de ese demarcación, en la que se encuentra Detroit.

"Los continuos esfuerzos del presidente Trump para poner en duda la validez de las elecciones e interferir en los procesos electorales estatales socavan nuestra democracia y corren el riesgo de dañar nuestras instituciones a largo plazo", dijeron en su declaración los ex funcionarios.

Muchos de los firmantes de la declaración ya habían expresado su apoyo a Biden antes de las elecciones por considerar que el actual presidente "ha demostrado que no está a la altura de las enormes responsabilidades de su cargo, ni tiene capacidad para gestionar los retos grandes o pequeños".