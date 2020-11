España.- Vox pide al Gobierno un "bloqueo naval" de Canarias para impedir la "invasión" de inmigrantes

18/09/2020 Jorge Buxad� (Vox) junto al Puerto de Almer�a POLITICA ANDALUC�A ESPA�A EUROPA ESPA�A EUROPA ALMER�A ANDALUC�A AUTONOM�AS VOX



Vox ha solicitado al Gobierno un "bloqueo naval" de las Islas Canarias con las Fuerzas Armadas para impedir la "invasión inmigratoria" que denuncia que está sufriendo el Archipiélago desde hace semanas.



En rueda de prensa, el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha reiterado su "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal y ha insistido en la necesidad de impedir su llegada a las costas españolas a través de la intervención de la Armada.



Según ha sostenido, los militares cuentan con medios para, cumpliendo con la legalidad nacional e internacional, no permitir que las "barcas nodrizas" que cree que trasladan a los inmigrantes se acerquen a las fronteras de España.



Buxadé ha cuantificado en "miles" las personas que están llegando a Canarias de forma ilegal y ha insistido en que son trasladados por "mafias" a través de buques nodriza que los desalojan a "pocos metros" de las costas españolas. "Estamos ante una auténtica invasión inmigratoria organizada", ha alertado culpando de ello al "efecto llamada" del Gobierno, las mafias y las ONGs que "colaboran con esas mafias".



Frente a ello, Vox reclama la intervención del Estado "con todos los medios a su alcance". Además de la intervención de las Fuerzas Armadas, ha exigido que se cumplan los acuerdos de repatriación con los países de origen y se fomente la "diplomacia" para firmarlos con aquellos con los que aún no se haya hecho.



Además, ha planteado la posibilidad de que España congele los fondos de cooperación con aquellos gobiernos que no cooperen con esta labor de repatriación, que además ha denunciado que habitualmente acaban en manos de "sátrapas" y "mafias".



VOX, "EL ÚNICO" CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL



Vox se ha alzado como el único partido que distingue entre inmigración ilegal y legal y ha subrayado que su solidaridad es con los españoles y los inmigrantes legales, poniendo en foco en las personas sin empleo o los ciudadanos que viven cerca de centros de menores no acompañados y "sufren la violencia diaria".



"No creemos al presidente cuando dice que va a luchar contra la inmigración ilegal con voz pomposa y grave", ha dicho Buxadé imitando la comparecencia de Pedro Sánchez este domingo. "No se trata de la voz, sino de lo que dice y hace", ha denunciado.



Pero también ha arremetido contra el PP y el reciente viaje a Canarias de su líder, Pablo Casado, donde ha criticado que se fotografiara con inmigrantes ilegales en vez de hacerlo con aquellos que "han cumplido la ley" o los españoles que han perdido el empleo.



Y ha denunciado que "el Ministerio de la oposición", en referencia al PP, está votando en el Parlamento Europeo contra las resoluciones duras contra el efecto llamada o una propuesta de Vox para que sean Marruecos, Libia, Túnez o Argelia los países que establezcan "centros de internamiento" para distinguir entre los "verdaderos refugiados" y aquellos otros que no lo son.