España.- PSOE y Podemos buscan un acuerdo sobre los desahucios, cuya prohibición podría extenderse hasta mayo

Iglesias y Sánchez han tratado hoy el asunto



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



PSOE y Unidas Podemos están negociando para buscan un acuerdo que extienda la prohibición de desahucios y cortes de suministros a toda la población vulnerable, tras la polémica generada por la enmienda a los Presupuestos Generales (PGE) presentada por el partido de Pablo Iglesias junto con Bildu y ERC. El asunto fue abordado esta mañana en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el vicepresidente segundo.



Según las fuentes consultadas por Europa Press, Podemos le resta importancia a la metodología para la ejecución, ya sea por decreto o a través de la citada enmienda a los PGE. Esta última vía fue descartada esta misma mañana por el ministro José Luis Ábalos.



También podría producirse acercamiento en cuanto al plazo de la aplicación de la medida y extenderse únicamente hasta el mes de mayo cuando concluye el estado de alarma, pese a que en la citada enmienda se planteaba que la prohibición de los desahucios se extendiera hasta finales de 2022.



Unidas Podemos presentó como medida de presión una enmienda junto a EH Bildu y ERC tras haber propuesto en el seno del Gobierno la necesidad de impulsar la paralización de todos los desahucios y prohibición de cortes de agua, luz y calefacción, sin que se produjeran avances a ese requerimiento de los morados.



La enmienda motivó tensión en la coalición, pues el PSOE no se sumó a la misma y afearon la actitud de sus socios, a los que recriminaron que no respetasen el pacto para presentar enmiendas conjuntas.



En el caso de los cortes de suministros, Unidas Podemos lleva insistiendo desde finales de septiembre, cuando venció la aplicación de la medida, pero finalmente no hubo consenso en el PSOE para prorrogarlo dentro del denominado 'escudo social'.



Sí lo logró en el caso de los lanzamientos circunscritos a los efectos de la pandemia y la prohibición de subidas "abusivas" del precio del alquiler hasta enero del año que viene.



PSOE SUPEDITA LA NEGOCIACIÓN DENTRO DEL GOBIERNO



El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, confirmó esta mañana que esta semana iban a comenzar a negociar Podemos, en el seno del Ejecutivo de coalición, la posibilidad de ampliar la prohibición de los desahucios más allá del 31 de enero de 2021. Sus palabras han sido bien recibidas por la formación morada.



Eso sí, Ábalos ha matizado que la vía para regular esta cuestión no es la de las enmiendas a las cuentas públicas. Ha defendido que la cuestión se debe abordar dentro del Gobierno para poder seguir haciendo frente a esta problemática con el impulso de medidas como las que se han implementado hasta ahora por la vía del real decreto.



"Dentro del Gobierno hay ámbito y posibilidades para llegar a acuerdos", ha afirmado, al tiempo que ha detallado que su intención es mantener las primeras reuniones interministeriales esta misma semana.