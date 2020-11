España.- Casado acusa a Sánchez de "vender humo" en Moncloa y demostrar falta de moral

17/11/2020 El l�der del PP, Pablo Casado, preside la reuni�n del comit� de direcci�n del PP. En Madrid, a 17 de noviembre de 2020. ESPA�A EUROPA MADRID POL�TICA DAVID MUDARRA (PP)



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "vender humo" en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, y ha señalado que demostró que "no hay ningún tipo de moral" cuando dice que "solo le importan las siglas del Presupuesto" y no Bildu.



De esta forma ha respondido Sánchez, quien tras anunciar una estrategia única de vacunación en toda España, afirmó que las siglas que le importan al Ejecutivo "son las de los PGE", es decir, la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, el presidente del Gobierno defendió que todos los partidos que apoyaron su tramitación, entre los que se incluye EH Bildu, representan "la España democrática" porque todos fueron "legítimamente" votados por los españoles cuando fueron llamados a las urnas.



"Comparecencias como las de este domingo son obscenas porque vienen a insistir en las mentiras, como en lo del comité de expertos y vienen a vender humo, la nada. Y sobre todo, vienen a demostrar que no hay ningún tipo de moral", ha resaltado Casado en una entrevista en la Cadena Cope, que ha recogido Europa Press.



Así, ha señalado que Sánchez, con sus declaraciones asegurando que "solo le importa las siglas de los PGE", quiere decir que "solo le importa la permanencia en el poder" y ha subrayado que "claro qué es importante" a quién se elige de socios para "llegar a ese fin".



En este punto, ha afirmado que él no comparte que sus escaños sean "tan válidos" como los demás grupos porque "no condena 850 asesinatos y encima dice que quiere venir a Madrid a tumbar el régimen". "Es algo que Sánchez va a llevar en su haber durante toda su carrera política", ha avisado.



"RESPETA" LA POSICIÓN DE ARRIMADAS



En cuanto a si ve acertado el papel de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, en la negociación de los PGE ha dicho que "respeta" la posición de ese partido y ha añadido que el jefe del Ejecutivo "tiene elección" pero "ha elegido a los socios que quiere".



"Sánchez está de acuerdo con la idea plurinacional que tienen los independentistas catalanas y está de acuerdo con esa línea de blanqueamiento de Bildu que empezó Zapatero y él ha seguido con mucho entusiasmo", ha dicho, para añadir que si volviera a la "moderación, la sensatez y el europeísmo podrían pactar" con Pedro Sánchez pero "lo pone imposible".