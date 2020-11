Entrenamiento individualizado de Llorente; Suárez y Torreira siguen de baja

El centrocampista franc�s del Atl�tico de Madrid, Geoffrey Kondogbia durante el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva Wanda en Madrid este lunes. EFE/ Zipi

Majadahonda (Madrid), 23 nov (EFE).- La plantilla del Atlético de Madrid regresó este lunes al trabajo para preparar ya el partido del miércoles en la Liga de Campeones frente al Lokomotiv Moscú, con un entrenamiento individualizado para Marcos Llorente, con una sesión más suave para los titulares del triunfo ante el Barcelona y aún sin Luis Suárez ni Lucas Torreira, con Covid-19 y que siguen de baja, al igual que los lesionados Héctor Herrera, Sime Vrsaljko y Manu Sánchez.

Marcos Llorente estará listo para el encuentro del miércoles. Los otros cinco, no. Luis Suárez y Lucas Torreira deben seguir en cuarentena, aparte de dar negativo en la PCR, mientras que las lesiones musculares de Héctor Herrera y Manu Sánchez, más la artroscopia en la rodilla izquierda de Vrsaljko, les mantendrán de baja hasta el próximo mes de diciembre, según las previsiones.

Tampoco está disponible para el duelo de este miércoles Geoffrey Kondogbia, cuyo fichaje se produjo después del fin del plazo de inscripciones de la Liga de Campeones, con lo que él no figura en la lista del Atlético y no puede participar en la fase de grupos del máximo torneo europeo. Sí a partir de las eliminatorias, siempre que el conjunto rojiblanco llegue hasta ahí. De momento es segundo de grupo con cuatro puntos de nueve posibles.