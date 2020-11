Elena Tablada estalla contra los que cuestionan cómo educa a su hija Ella

18/11/2020 Elena Tablada, en el �ltimo adi�s a su abuela, Elena Moure EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



La presencia de Ella, hija de Elena Tablada, en el funeral de la abuela de la socialité, Elena Moure - que falleció el pasado 17 de noviembre a los 92 años - ha dado mucho qué hablar. Y es que la ex de David Bisbal ha recibido numerosas críticas después de la asistencia de la pequeña, de 9 años, al último adiós a su bisabuela. Cansada, y dolida por el "buying" que sufre a través de las redes sociales, la diseñadora ha estallado, más enfadada que nunca.



A través de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, Elena ha dejado claro que no va a permitir que nadie cuestione la educación que le está dando a Ella, con la que tiene una relación de lo más especial. "Hace casi una semana que se fue mi abuela. Para quienes no lo saben, me crié con mi abuela y era mi madre. Agradecer los mensajes tan lindos de mis seguidores, que me han ayudado a aceptar y a superar este duelo", ha comenzado para, rápidamente, responder a los críticos con la presencia de su hija en el funeral de su abuela: "Como crío a mi hija lo decido yo. Lo pienso, lo medito, lo estudio mucho y como la crío lo elijo yo. Si la llevo al funeral de su bisabuela es porque ella me lo ha pedido. Los niños tienen que entender que existe la muerte y así podrán valorar la vida".



Afectada, Tablada ha justificado así que Ella acudiese al funeral de su bisabuela, a la que estaba muy unida: "El amor se da mientras que estamos aquí y mientras podemos disfrutar de la gente que queremos. No haberla dejado acudir al funeral de su bisabuela, a la que adoraba, nos hubiese pesado a las dos tarde o temprano. Es importante entender que la muerte existe y que las personas físicamente estamos aquí de paso, pero duramos para siempre en nuestros corazones".



"Respeto vuestra opinión pero no me importa. No gasten el tiempo opinando cómo crío a mi hija. A mí no me importa vuestra vida, como eduquen a sus hijos... no me interesa. Espero que sepan respetar la mía también", ha pedido, enfadada por las críticas que ha recibido, de modo injustificado, como madre.



Por último, Elena ha mostrado el orgullo que siente de su familia, defendiendo orgullosa que "somos peculiares. No tenemos que gustar a todo el mundo. Pero tengo la mejor familia del mundo para mí, y estoy tan orgullosa de ellos... Hacemos fotos porque es nuestra manera de mantener los recuerdos vivos. Así me enseñaron, así estoy orgullosa de ellos y ojalá mucha gente sintiese el respeto que me ha enseñado a mí mi familia, por aceptar cómo son los demás y cómo actuan ante la adversidad, el luto... Grandes valores humanos como me han enseñado a mi. Eso ya no existe. Con la pandemia la gente es peor todavía".



"No soy de estos vídeos ni de contar mi vid,a pero siento que tenía que hacerlo porque el bullying on line está fuera de control. Hay tanto odio en las redes, tanta envidia, tanta maldad, tanta falta de respeto, inhumanidad... Hay que hacer algo al respecto. Me da verguenza. Yo estoy muy tranquila con mi vida y cómo la vivo. Allá cada uno con la suya", ha concluido, cansada de aguantar unas críticas que no está dispuesta a tolerar.