El Salvador rebaja a verde la alerta decretada por el huracán Iota

Un motociclista transita por una calle inundada en el centro de San Salvador. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 23 nov (EFE).- La Dirección de Protección Civil de El Salvador redujo de amarilla a verde el nivel de alerta decretada por el paso de Iota, que llegó a este país como depresión tropical, según lo informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Las autoridades del país emitieron el 16 de noviembre alerta roja por Iota, pero el 19 la alerta fue reducida a amarilla (prevención) en 257 municipios, de los 262 con los que cuenta el país, y se cambió a naranja (vigilancia) en las 5 localidades restantes.

De acuerdo con el comunicado del MARN, el nivel de alerta se redujo a verde porque el sistema de baja presión asociado a los remanentes del huracán Iota "ha dejado de influenciar las condiciones atmosféricas del país".

Señaló que solamente el central municipio de Nejapa, donde un deslave dejó al menos 9 personas muertas y 110 familias damnificadas a finales de octubre, se mantendrá con la alerta roja.

La fuente indicó que la fase de atención a emergencias generadas por Iota "está por finalizar", pero subrayó que "la amenaza de riesgo a derrumbes o movimientos de ladera existe potencialmente, debido a la saturación de humedad en los suelos en la cadena montañosa norte y cadena volcánica del país".

Añadió que, según el pronóstico meteorológico, se esperan algunos chubascos y tormentas moderadas en zonas de los departamentos de Santa Ana y Chalatenango, y en zonas del oriente del país.

Las lluvias y vientos generados en El Salvador por Iota, que entró a este país como depresión tropical, causaron la muerte de una persona y obligaron a la evacuación de unas 880 personas, según lo informaron las autoridades locales.

Iota afectó a Centroamérica unos días después de que lo hiciera el huracán Eta. Ambos fenómenos causaron mayores daños en Honduras y Nicaragua.

Iota y Eta dejaron más de tres millones de personas afectadas en mayor o menor grado, nueve desaparecidas, al menos 91 muertos y pérdidas millonarias a la infraestructura y la fuerza productiva de Honduras que aún no han sido cuantificadas.

Mientras, en Nicaragua las afectaciones dejadas por el paso de Iota todavía no han sido valoradas por las autoridades nicaragüenses, pero estas han advertido que podría duplicar o triplicar el desastre ocasionado por Eta, 13 días antes.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que 160.597 personas necesitaron refugio en albergues tras el paso de Iota, que ha dejado al menos 21 muertos, de acuerdo con los datos del Gobierno, o 28, según reportes no oficiales.