El Inter, inabordable para el Madrid en el Giuseppe Meazza

El defensa del Real Madrid, Sergio Ramos (d), despeja el bal�n ante el jugador marroqu� del Inter de Mil�n, Achraf Hakimi, durante el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones. EFE/JuanJo Mart�n/Archivo

Madrid, 23 nov (EFE).- El Real Madrid, que visitará este miércoles al Inter en un partido trascendental para el futuro de ambos equipos en la presente Liga de Campeones, nunca ha ganado a domicilio al conjunto milanés.

El equipo madrileño ha visitado en siete ocasiones al cuadro interista en competición continental y tan solo ha conseguido sacar dos empates. En los otros cinco partidos ha salido derrotado. No obstante, normalmente es el que ha progresado a la siguiente eliminatoria.

Tan solo igualó a uno en la vuelta de las semifinales de la Copa de Europa 1965/66, con gol de Amancio Amaro, y en la ida de los cuartos de final de la Recopa 82/83, con diana de Ricardo Gallego.

En ambas oportunidades, el Real Madrid siguió adelante, ya que en la primera ocasión había ganado en la ida por 1-0 y en la segunda se impuso en la vuelta por 2-1.

La historia de enfrentamientos oficiales entre ambos conjuntos empezó en la final de la Copa de Europa de 1964, disputada en Viena El Inter, con un doblete de Sandro Mazzola, logró su primera corona continental al imponerse por 3-1.

Fue el inicio de aquel gran Inter que logró dos títulos consecutivos, pero que fue frenado en seco dos campañas después, en la edición 1965/66 por el Madrid 'ye-ye', que le superó en la semifinal tras ganar en Chamartín por 1-0 y empatar a uno en San Siro con la diana de Amancio. Fue el preludio de la Sexta.

También se vieron las caras en los cuartos de la siguiente temporada. Renato Cappellini firmó el 1-0 en la ida para el Inter, que venció también en la vuelta por 0-2.

No volvieron a enfrentarse hasta la semifinal de la Copa de Europa 1980/81. Volvió a caer el Real Madrid en Milán por 1-0 con tanto de Graziano Bini, pero le valió porque en la ida había vencido por 2-0. Se metió en la final de París, en la que perdió ante el Liverpool.

El empate a uno en los cuartos de la Recopa 1982/83 le valió porque en la vuelta ganó por 2-1 en un enfrentamiento que dio paso a los dos consecutivos en las Copas de la UEFA que figuran en el palmarés del Real Madrid.

En la edición 1984/85, el irlandés Liam Brady, de penalti, y Allessandro Altobelli derrotaron al cuadro blanco por 2-1, pero no le bastó. El Real Madrid de las remontadas selló en el Santiago Bernabéu una de sus vibrantes noches europeas por 3-0.

Lo mismo ocurrió en la siguiente campaña. Marco Tardelli, con un doblete, y Pepe Salguero, en propia meta, firmaron el 3-1, pero de nuevo el Bernabéu fue demasiado para los interistas y el Real Madrid ganó por 5-1 para meterse de nuevo en la final y sumar su segundo título consecutivo ante el Colonia.

Y en la última vez en la que el Real Madrid visitó al Inter, en la Liga de Campeones 1998/99, con la vitola de defensor del título, el conjunto blanco volvió a caer en San Siro por 3-1.

El chileno Iván Zamorano, exjugador madridista, y Roberto Baggio, con un doblete al final, superaron el tanto del neerlandés Clarence Seedorf y obligaron a los madridistas a jugarse el pase en la última jornada ante el Spartak Moscú, al que ganaron por 2-1 para clasificarse como segundos del grupo C tras el Inter.

El cuadro italiano, no obstante, en los últimos años no ha ganado en casa a los equipos españoles a los que se ha enfrentado. De hecho, su último triunfo se remonta al 20 de abril de 2010 cuando se impuso por 3-1 al Barcelona en la ida de semifinales. Luego en la final se coronó en el Santiago Bernabéu ante el Bayern Múnich con Jose Mourinho como técnico.

Y los últimos títulos que ha llegado a disputar, la Liga Europa 2019/20 y la Supercopa 2010, los perdió contra el Sevilla en Colonia (3-2) y el Atlético de Madrid en Mónaco (2-0), respectivamente.

Mientras tanto, el Real Madrid ha salido airoso de sus últimas visitas a los equipos italianos. No pierde desde la ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Juventus el 5 de mayo de 2015 (2-1).

Desde entonces ganó dos veces al Roma por 0-2 (2015/16 y 2018/19), una vez al Nápoles (2016/17) en la vuelta de octavos (1-3) y otra al Juventus (2017/18) en la ida de cuartos (0-3).

Este martes regresará al estadio en el que logró en 2016 la Undécima ante el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis y lo hará muy necesitado, en un partido que se ha convertido casi en una final.

José Antonio Pascual