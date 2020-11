La directora de la Agencia Espa�ola del Medicamento, Mar�a Jes�s Lamas, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en el Palacio de la Moncloa tras la reuni�n del comit� t�cnico de alertas sanitarias . EFE/Fernando Alvarado

Madrid, 23 nov (EFE).- El Gobierno espera contar con hasta 140 millones de dosis de vacunas para hacer frente al coronavirus, correspondientes al acuerdo de compra anticipada de la Unión Europea, lo que permitiría unos 80 millones de inmunizaciones y garantizaría la cobertura nacional.

"No se va a administrar ninguna vacuna que previamente no haya sido autorizada por la Agencia Europea del Medicamento", ha asegurado la directora de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), María Jesús Lamas, en rueda de prensa en la que ha garantizado "el máximo rigor" en la aplicación del plan de vacunación que aprueba mañana el Consejo de Ministros.

Un plan que será único en todo el territorio y tendrá como clave la red de Atención Primaria y en el que los acortamientos de plazos no comprometen la efectividad de la vacuna, ha asegurado la responsable de la AEMPS.

El comité de seguimiento del covid, reunido este lunes en Moncloa, para ultimar el plan de vacunación no ha concretado cuáles son los grupos prioritarios que reciban las primeras jeringas en los 13.000 centros sanitarios repartidos por todo el país, algo que queda para cerrar mañana en el Consejo de Ministros.

Siete vacunas diferentes de siete compañías distintas contra la covid-19 (cinco de ellas con contrato ya firmado) forman parte del acuerdo con la UE, entre ellas la desarrollada por la universidad inglesa de Oxford con la farmacéutica AstraZeneca que, según han anunciado sus responsables, puede alcanzar niveles de eficacia de hasta el 90 por ciento.

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha subrayado que España tiene una gran experiencia en vacunación y una amplia red de Atención Primaria, por lo que "la capacidad del sistema es más que suficiente para vacunar".

Y sobre el documento de la estrategia de vacunación, Simón ha asegurado que se hizo con la participación de todas las comunidades autónomas y de expertos.

"El proceso no se puede hacer sin las comunidades y van a participar en todo el proceso", ha remarcado.

Simón ha salido así al paso de comunidades, como el País Vasco, que se han quejado de no estar presentes en el plan de vacunación nacional.

Si bien será mañana cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, diga quiénes son los primeros en vacunarse, hoy una plataforma independiente de científicos promovida por el Instituto de Salud de Barcelona, el Colegio de Médicos de Barcelona y la Asociación Catalana de Centros de Investigación ha presentado un informe en este sentido.

Para este colectivo, el primer grupo en vacunarse contra la covid-19 debería ser el personal sanitario en contacto con pacientes, los trabajadores de residencias de ancianos y personas de primeros auxilios, dado que es el colectivo más expuesto, seguido de los grupos más vulnerables, como los mayores de 80 años.

Tal y como anunció Pedro Sánchez, el proceso de vacunación se iniciará en enero y se espera que una parte muy sustancial de la población pueda vacunarse en el primer semestre de 2021.

SIGUE BAJANDO LA INCIDENCIA: 374 CASOS POR 100.000 HABITANTES

A la espera de que lleguen la vacunas, la transmisión del coronavirus se sigue reduciendo en España con una incidencia acumulada que baja de los 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, hasta los 374, tras un fin de semana que deja 512 fallecidos desde el pasado viernes.

Ayer, Pedro Sánchez, adelantó la mejora en la incidencia acumulada, por debajo de los 400 casos, aunque dejó claro que mientras se superen los 250 por cada 100.000 habitantes la situación es de alto riesgo.

Los nuevos contagios confirmados suman 25.886 positivos desde el viernes, hasta los 1.582.616 casos desde el inicio de la pandemia, según las cifras facilitadas este lunes por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad.

El menor contagio de la covid-19 tiene su reflejo en la presión hospitalaria, donde se reducen ligeramente las camas ocupadas, el 14,26 por ciento y 17.695 pacientes están ingresados, mientras que la ocupación de las UCI se sitúa en el 29,98 por ciento, un punto porcentual menos que el viernes.

CATALUÑA EMPIEZA LA DESESCALADA

Tras constatar la disminución de los contagios, Cataluña ha iniciado hoy la desescalada con la apertura de bares y restaurantes tras cinco semanas cerrados.

No obstante siguen las restricciones: límite de aforo al 30 por ciento en el interior e ininterrumpidamente hasta las 21:30 horas. Mientras, las actividades culturales vuelven a reanudarse con el 50 por ciento del aforo.

En Madrid, el Gobierno de Díaz Ayuso confía en poder levantar la mano en Navidad en las restricciones impuestas, como el límite de seis personas en las reuniones o el toque de queda nocturno, aunque esperará unas semanas para decidirlo, en función de la evolución de los datos.

La Comunidad madrileña trabaja en un plan para afrontar las navidades "con cierta normalidad" y con la idea de evitar en enero una tercera ola.

PCR OBLIGATORIA EN PUERTOS Y AEROPUERTOS

En el primer día que se exigen PCR negativas a los pasajeros que entren en España procedentes de algunos de los 65 países catalogados como de riesgo no se han comunicado incidencias especiales.

En caso de no traer el PCR negativo se hace al viajero un test de antígenos en el propio aeropuerto.

Esquivar la norma tiene su coste, porque está previsto multar a quienes lleguen a los aeropuertos españoles sin la preceptiva prueba.

En este escenario de prevención, el Supremo ha avalado el uso obligatorio de las mascarillas impuesto por el Ministerio de Sanidad por tratarse de una medida "necesaria y proporcionada" para proteger la salud pública ante la progresión de la pandemia.