El Elche mejora sus registros defensivos de las últimas temporadas en Primera

El entrenador del Elche CF, Jorge Almir�n, da una indicaci�n a sus jugadores durante el partido ante Levante UD correspondiente a la jornada 10� de La Liga. EFE/Manuel Bruqued

Elche (Alicante), 23 nov (EFE).- El Elche ha logrado mejorar a estas alturas de la temporada, en la que ha regresado a la máxima categoría, los registros defensivos de los dos últimos campeonatos en los que compitió en Primera y logró la permanencia.

El equipo ilicitano, pese a contar prácticamente con el mismo bloque defensivo del pasado curso, ha recibido nueve tantos en los ocho partidos disputados, cifra inferior a las de sus últimas experiencias en Primera.

En la temporada 2013-14, el Elche, dirigido por Fran Escribá, había recibido once dianas, dos más que en la actual, en estas mismas jornadas disputadas.

El número de tantos fue todavía mayor en el curso 2014-15, en el que el Elche superó la octava jornada como uno de los equipos más goleados de la competición tras recibir 18 tantos.

En esa ocasión, el equipo de Escribá tuvo el hándicap de medirse en las primeras fechas a varios conjuntos de gran potencial ofensivo, como Barcelona, Madrid o Sevilla, algo que en el presente campeonato aún no ha sucedido.

El entrenador del Elche, Jorge Almirón, destacó desde su llegada la importancia de que el equipo logre ser sólido defensivamente para asegurar puntos que, a su vez, aporten confianza al grupo para crecer en otras facetas del juego.

El conjunto ilicitano, que ha recibido seis de los nueve goles concentrados en dos partidos, ha logrado este curso, además, un hito al permanecer tres encuentros consecutivos con la portería a cero en Primera, algo que no sucedía desde la temporada 1973-74.