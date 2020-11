El carchense Cristian Toro gana la primera etapa de la Vuelta a Ecuador

El ciclista ecuatoriano Cristian Toro, del equipo Movistar Ecuador, celebra al cruzar la meta al final de la primera etapa de la Vuelta Cicl�stica a Ecuador hoy, entre San Miguel de los Bancos y Pedernales (Ecuador). EFE/Movistar Ecuador

Quito, 23 nov (EFE).- El carchense Cristian Toro, del equipo Movistar, ganó este lunes la primera etapa de la Vuelta a Ecuador al registrar un tiempo de 4 horas, 16 minutos y 30 segundos, según el guarismo facilitado por su equipo ante la falta de datos oficiales.

Toro, que obtuvo también con 8 de los 13 puntos de la montaña que estaban en disputa y vistió el maillot del mejor joven de la competición, reconoció que la etapa, entre Los Bancos y Pedernales, fue larga y dura por sus 178 kilómetros y su carácter montañoso.

"Muy contento haber conseguido la primera etapa. Etapa muy dura, la más larga de la vuelta. Se me han dado las cosas a mí", dijo después de su victoria en una fracción que se corrió en homenaje a Jhonatan Narváez, el ecuatoriano que este año ganó una de las etapas del Giro de Italia.

En una jornada marcada por el calor y la humedad, Toro, de 22 años, entró en solitario a la meta de Pedernales, epicentro del terremoto que sacudió el país en 2016.

El ciclista carchense recordó que su objetivo en la carrera es reforzar a su compañero de equipo Jorge Montenegro para que vuelva a ganar la Vuelta, como en 2019.

A continuación de Toro cruzaron la meta Esdras Morales (Selección de Guatemala), Santiago Ordóñez (Canel's Pro Cycling) y Harold Martín Lopez (Best PC Ecuador), todos a una diferencia de 46 segundos.

La victoria en las metas volantes fue para Sebastián Novoa (Best PC), mientras que el premio a la combatividad lo consiguió el chileno Pablo Alarcón (Canel's).

"Muy contento después de seis años de estar nuevamente en la vuelta a Ecuador. Tratamos de hacer lo mejor posible y ser protagonistas en cada etapa", dijo Alarcón en rueda de prensa.

La XXXVII Vuelta a Ecuador ha generado expectación por la presencia como invitados de honor de las principales figuras del ciclismo nacional, entre ellos Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia en 2019 y segundo en la Vuelta a España este año, y Myriam Núñez, ganadora de la Vuelta a Colombia Femenina 2020.

De hecho, hay etapas que llevan los nombres de los corredores que en los últimos dos meses han elevado el nombre de Ecuador al podio: Carapaz, Núñez, Jonathan Caicedo y Jhonatan Narváez.

En la Vuelta a Ecuador participan selecciones de Guatemala y Perú, un equipo mexicano, dos equipos de Colombia y un equipo continental, porque están confirmados ciclistas de varios países, más los equipos ecuatorianos, que completan 16 en total.

La segunda etapa se correrá este martes sobre un recorrido de 133 kilómetros entre las localidades de Pedernales y Santo Domingo, con dos puertos de montaña de segunda categoría y tres metas volantes.