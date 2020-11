El argentino Andrés D'Alessandro anuncia que deja el Inter a fin de año

En la imagen, el futbolista argentino Andr�s D'Alessandro. EFE/Gustavo Granata/Archivo

Brasilia, 23 nov (EFE).- El argentino Andrés D'Alessandro dijo este lunes que pondrá fin a su vínculo con el Internacional de Porto Alegre el próximo 31 de diciembre y aclaró que pretende seguir en el fútbol, aunque sin dar una sola pista sobre su futuro.

A sus 39 años, y en el Internacional desde 2008, D'Alessandro dijo en rueda de prensa que ha tomado su decisión por unas razones personales que tampoco precisó.

"Mi vida en el Inter termina el 31 de diciembre. La decisión fue madurada hace algunos meses", explicó el creativo argentino, quien apuntó que resolvió "anticipar" un anuncio que "no podía dejar para el último día".

Según D'Alessandro, "el Inter continuará gigante como es" y él seguirá su carrera en otro club, sobre el que no adelantó nada.

El veterano argentino es actualmente el tercer jugador con más partidos disputados con la camiseta del Internacional, que hasta ahora suman 513. Le superan solamente los ya retirados Bibiano Pones (523) y Valdomiro (803).

Con el popular equipo de Porto Alegre, D'Alessandro ganó la Copa Sudamericana (2008), la Libertadores (2010), la Recopa Sudamericana (2011), seis campeonatos del estado de Río Grande do Sul (2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015) y dos Recopas Gaúchas (2016 y 2017).

Al anticipar su despedida, el jugador dedicó un agradecimiento especial a los hinchas del Inter, que lo han convertido en uno de los más queridos ídolos del club.

"Inter, Inter. Es muy difícil resumir en palabras estos doce años, tantos títulos, cientos de victorias y momentos importantes", declaró.

También animó al club a mantenerse "fuerte" y aseguró que en los "40 días" que le quedan se dedicará por entero al Inter, que el próximo miércoles recibirá en Porto Alegre al Boca Júniors argentino por los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Sabemos de la dimensión de ese partido contra Boca. Aquí está el mismo grupo que ya hizo cosas grandes este año", dijo D'Alessandro, quien aseguró que continúa en plena forma y que estará a disposición del Inter para jugar contra el mayor rival del River Plate, equipo en el comenzó su carrera hace ya dos décadas.