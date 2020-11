EEUU podría comenzar a vacunar en diciembre: Jefe de Warp Speed

(Bloomberg) -- Las vacunaciones contra el covid-19 en EE.UU. podrían comenzar en menos de tres semanas, según el titular del programa del Gobierno federal para acelerar el lanzamiento de una vacuna.

“Esperamos que el 11 o 12 de diciembre se vacunen las primeras personas en Estados Unidos, en todos los estados, en todas las áreas donde los Departamentos de Salud estatales nos hayan indicado que hay que entregar las vacunas”, dijo el domingo Moncef Slaoui, jefe de la Operación Warp Speed del Gobierno, en el programa “State of the Union” de CNN.

Los planes actuales contemplan otro hito cerca de mayo: una tasa de inmunización de 70% en todo EE.UU., que “permitiría lograr una real inmunidad colectiva”, dijo Slaoui, extitular de operaciones de vacunas de GlaxoSmithKline. “Es necesario que la mayoría de las personas se vacunen para poder volver a una vida normal”.

Si bien se espera que en 2021 se distribuya ampliamente una vacuna efectiva en EE.UU., persisten los obstáculos. Un panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) se reunirá el 10 de diciembre para discutir una autorización para uso de emergencia de una vacuna experimental. Pfizer Inc. y BioNTech SE solicitaron esa autorización para su producto.

“Si bien no podemos predecir cuánto tiempo tomará la revisión de la FDA, la agencia revisará la solicitud de la manera más expedita posible, sin dejar de hacerlo de manera exhaustiva y con base científica, para que podamos ayudar a contar lo antes posible con la vacuna que los estadounidenses se merecen”, tuiteó el domingo el comisionado de la FDA Stephen Hahn.

Pese a que las cifras de contagios diarios rondan niveles récord, en septiembre una encuesta del Pew Research Center reveló que solo cerca de la mitad de los adultos dijo que se vacunaría contra el covid-19.

Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del Gobierno de EE.UU., señaló que es posible lograr la inmunidad colectiva, pero que no cree que sea posible para mayo.

“Si se vacuna una abrumadora mayoría de personas, con un tratamiento altamente eficaz, podremos alcanzar de forma razonablemente rápida la inmunidad colectiva que sería un método de protección general para el país”, dijo Fauci en “Face the Nation”, de CBS.

Las muertes por covid-19 en EE.UU. están en su nivel más alto desde la primavera pasada, cuando, a fines de abril, el brote en Nueva York y el noreste llevó las muertes a un máximo diario de más de 2.600.

