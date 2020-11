EAU permite plena propiedad extranjera de las empresas

(Bloomberg) -- Emiratos Árabes Unidos ha eliminado el requerimiento de que las empresas tengan accionistas emiratíes, según han informado medios locales. La medida supone un cambio importante de las leyes de propiedad extranjera destinado a captar inversiones para impulsar una economía que sufre el impacto del coronavirus y una caída en los precios del petróleo.

Las enmiendas a la ley de sociedades comerciales de 2015 eliminan disposiciones clave que requieren que una empresa sea presidida por un ciudadano emiratí y que la junta directiva sea mayoritariamente emiratí, dijo el periódico con sede en Abu Dabi, citando cambios emitidos por el presidente del país. El Gobierno modificó 51 artículos e introdujo tres nuevos en total. Las reglas entrarán en vigor el 1 de diciembre, según Gulf News.

Los cambios son los últimos en una serie de medidas destinadas a liberalizar la actividad empresarial en los Emiratos Árabes Unidos, donde los extranjeros representan más del 80% de la población. Las enmiendas están diseñadas para reducir los costes de las empresas y atraer a empresarios extranjeros, a menudo recelosos de las regulaciones que exigen que cedan el 51% de sus negocios a ciudadanos locales. Se han establecido zonas francas económicas en Dubái y otros emiratos a lo largo de los años para ayudar a satisfacer a las empresas extranjeras que no pueden trabajar en el territorio.

“Este siempre fue un tema delicado dadas las ‘rentas’ fáciles logradas por los locales debido a sus pasaportes”, dijo Tarek Fadlallah, responsable ejecutivo de Nomura Asset Management. “Su aprobación es potencialmente un gran momento, pero veamos el alcance de la adopción y los sectores afectados”.

Fadlallah dijo que el cambio, junto con otras reformas del mercado laboral, significa que cualquier emprendedor puede asentarse y desarrollar operaciones en Dubái con pocas restricciones a largo plazo. “Pero como siempre, el problema está en los pormenores”, agregó.

Los cambios legales se introducen tras reformas a las leyes de estatus personal y familiares anunciadas a principios de este mes, las cuales despenalizan la convivencia entre parejas solteras y eliminan el requisito de obtener una licencia para consumir alcohol, parte de un esfuerzo por mantener el atractivo para inversiones y experiencia extranjeras.

Se espera que Emiratos Árabes Unidos registre una fuerte contracción económica de aproximadamente un 6,6% este año, según estimaciones de Fondo Monetario Internacional. También se proyecta que la nación del Golfo registre un déficit presupuestario récord.

Los trabajadores extranjeros se han visto obligados a regresar a casa en medio de una ola de recortes en el sector privado. Un índice de empleo compilado por IHS Markit ha caído al nivel más bajo en más de diez años de recopilación de datos en 2020.

A principios de este año, Oxford Economics estimó que la población de EAU se reduciría en casi un 10%, una pérdida que tendría consecuencias significativas en la economía. Aún así, no hay claridad sobre cuántos extranjeros han abandonado el país desde el estallido de la crisis.

Nota Original:UAE Allows Full Foreign Ownership of Firms to Boost Economy

©2020 Bloomberg L.P.