Diego Lainez: "Fue un partido para el olvido"

El defensa del Athletic de Bilbao I�igo Mart�nez (3d) despeja el bal�n ante varios rivales del Real Betis en el partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Santander, disputado este lunes en San Mam�s. EFE/Luis Tejido.

Bilbao, 23 nov (EFE).- El delantero mexicano Diego Lainez reconoció tras el final del 4-0 de esta noche del Betis ante el Athletic en San Mamés que el choque fue "un partido para el olvido" que obliga a la plantilla rojiblanca a "trabajar" para mejorar la imagen y los resultados.

"Fue un partido para el olvido, tenemos que trabajar para revertir esto, no hay de otra. No fue una buena imagen la del equipo y tenemos que trabajar que es la única forma en que los resultados positivos tienen que llegar", dijo Lainez en declaraciones a Gol televisión.

El de Villahermosa, que salió al campo ya con el 4-0 final en el marcador, asumió que el de hoy "fue un resultado que no estaba planeado" porque "la estrategia era atacar y ponernos por delante".

"Pero no fue así, nos llevamos cuatro goles y eso te deja muy dolido. Teníamos un plan de trabajo que queríamos que saliese de la mejor forma y lamentablemente no fue así", reconoció.

En cuando a la gran debilidad defensiva que mostró el Betis, Lainez dijo que "el algo que con trabajo lo tenemos que mejorar". "Lo de hoy fue algo que igual nos indica que lo tenemos que trabajar y para eso estamos todo el equipo y los que integramos. Para trabajar y que no vuelva a pasar esto", reconoció.