Detención de Carlos Ghosn en Japón fue "arbitraria" (expertos de la ONU)

La detención del exmagnate del automóvil Carlos Ghosn en Japón fue "arbitraria", según el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, que pide una indemnización para el exjefe de Renault y Nissan.

En un documento publicado el 20 de noviembre, este grupo de expertos independientes, que no hablan en nombre de Naciones Unidas y cuyas opiniones no son vinculantes, explica que su opinión no se refiere a los cargos presentados contra Ghosn en Japón, sino a las condiciones en que se llevaron a cabo los procedimientos.

Según el Grupo de Trabajo, "la privación de libertad de Carlos Ghosn del 19 de noviembre de 2018 al 5 de marzo de 2019 y del 4 al 25 de abril de 2019, en violación de los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue arbitraria".

Señala, entre otras cosas, que las condiciones de fianza impuestas a Ghosn "parecen haber sido excepcionalmente estrictas, en particular la prohibición, durante el segundo período de fianza, de todo contacto con su esposa, salvo a través de sus abogados, sin autorización previa del tribunal y por un período de tiempo indefinido".

El que fuera jefe del principal fabricante de automóviles del mundo, Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, fue detenido el 19 de noviembre de 2018 cuando aterrizó en Tokio bajo sospecha de no haber declarado gran parte de sus ingresos a las autoridades bursátiles entre 2010 y 2015.

Ghosn huyó a Líbano en diciembre de 2019, violando las condiciones de su libertad condicional en Japón.

apo/nl/pc/mis