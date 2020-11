DATOS-¿Quién es quién en la carrera para una vacuna contra el COVID-19?

23 nov (Reuters) - La británica AstraZeneca Plc anunció el lunes que su vacuna para el nuevo coronavirus —desarrollada por la Universidad de Oxford— podría tener una eficacia de alrededor del 90% sin ningún efecto secundario grave. La eficacia de la vacuna depende de la dosis, y ésta cayó al 62% cuando se administró en dos dosis completas en lugar de media dosis seguida de una dosis completa con al menos un mes de diferencia en ambos casos. Estos datos llegan después de otras noticias positivas por parte de las farmacéuticas estadounidenses Pfizer Inc, Moderna Inc y de la rusa Sputnik V. Pfizer dijo la semana pasada que solicitará a los reguladores de salud de EEUU la autorización para el uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) de su vacuna COVID-19. Se están desarrollando y probando más de 150 posibles vacunas a nivel mundial para detener la pandemia de coronavirus, con 48 en pruebas con humanos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La siguiente lista desglosa las candidatos que están en las etapas finales de sus ensayos: EMPRESA FASE DE DESARROLLO DOSIS PREVISTAS Pfizer Inc y Primera compañía en solicitar la BioNTech SE autorización de uso de emergencia de su vacuna en Estados Unidos, después de presentar datos notables en su ensayo final. Moderna Inc Se están llevando a cabo ensayos en la fase final. La vacuna fue 94,5% efectiva en la prevención de la COVID-19 basado en datos provisionales. La farmacéutica tiene previsto solicitar la autorización de uso de emergencia de la vacuna en EEUU en las próximas semanas. Johnson & Johnson La empresa reanudó sus ensayos después de verse pausados tras la enfermedad de un voluntario del estudio y espera tener los datos necesarios para buscar la autorización de los EEUU en febrero. AstraZeneca Plc , La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la podría ser eficaz en alrededor de Universidad de Oxford un 90% y sin ningún efecto secundario serio cuando se administró media dosis seguida de una dosis completa con al menos un mes de diferencia, según los datos del ensayo de fase avanzada realizado en Reino Unido y Brasil. Sinovac Biotech Ltd Se están llevando a cabo ensayos Se aprobó la vacuna para su uso en fase avanzada en Brasil, de emergencia en China en julio; Indonesia y Turquía; los datos acuerdos de suministro con preliminares muestran que Indonesia por 40 millones de desencadenó una rápida respuesta dosis antes de marzo de 2021, y inmunológica; los resultados con Brasil por 46 millones de podrían darse a conocer en dosis; Turquía planea firmar un diciembre. contrato para comprar al menos 20 millones de dosis. Gamaleya Research Institute Rusia dijo que su vacuna Sputnik El suministro se realizará con V es 92% efectiva para proteger más de 10 países, entre ellos contra la COVID-19. India, Brasil y Argentina, por al menos 280 millones de dosis. CanSino Biologics Inc Aprobado su uso en el ejército chino. Se está llevando a cabo un ensayo de última etapa en Pakistán. Sinopharm Group Co Ltd Ensayos de fase avanzada en La empresa espera producir más de China, Brasil y Baréin; Emiratos 1.000 millones de dosis en 2021. Árabes Unidos ha concedido la aprobación de emergencia. (Información de Amruta Khandekar, Dania Nadeem, Mrinalika Roy y Vishwadha Chander en Bengaluru; editado por Ankur Banerjee, Ramakrishnan M., Sriraj Kalluvila, Maju Samuel y Aditya Soni; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)

