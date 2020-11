Coronavirus.- Inglaterra levantará el confinamiento el 2 de diciembre e introduce un sistema de tres niveles de alerta

23/11/2020 El primer ministro brit�nico, Boris Johnson POLITICA GOBIERNO BRIT�NICO



Reino Unido se sitúa en la parte descendente de la curva de la segunda ola del coronavirus



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado este lunes que el próximo 2 de diciembre termina el confinamiento impuesto desde el 5 de noviembre en Inglaterra y ha explicado un nuevo sistema de alerta que incluye tres niveles distintos de restricciones que se impondrán por áreas geográficas.



Esta nueva regulación permitirá la reapertura de los comercios no esenciales, los gimnasios, las peluquerías y, en las zonas con menor riesgo, se autorizará la asistencia de hasta 4.000 personas a eventos deportivos al aire libre.



El Plan COVID de Invierno presentado por Johnson ante la Cámara de los Comunes es una versión "más dura" del sistema de niveles previo al confinamiento que prevé restablecer por ejemplo la "regla de los seis" por la que se podrán celebrar reuniones de seis personas en público después de casi un mes de reuniones limitadas a dos personas.



Además podrán retomarse las celebraciones religiosas, las bodas y todos los deportes al aire libre, siempre cumpliendo la regla del distanciamiento social. También aplaza de las 22.00 a las 23.00 horas la hora de cierre de pubs, bares y restaurantes. Los últimos pedidos serán a las 22.00 horas.



El nivel 1 de alerta prevé la obligatoriedad de trabajar desde casa siempre que sea posible. El nivel 2 obliga a cerrar a pubs y bares a menos que sirvan comidas sustanciales con las bebidas alcohólicas. El nivel 3 obliga a cerrar pubs, bares y restaurantes salvo para servicios para recoger y a domicilio. Los hoteles y las actividades de ocio en interior también deberán permanecer cerrados.



En cuanto a los eventos deportivos al aire libre, podrá haber hasta 50 por ciento de capacidad o 4.000 espectadores y 1.000 en recintos techados en nivel 1. Será 50 por ciento de capacidad o 2.000 espectadores máximo en nivel 2. Además se permitirán los viajes de vacaciones al extranjero, aunque seguirán en vigor las normas de cuarentena.



Las zonas concretas de cada nivel serán anunciadas este mismo martes siguiendo criterios de tasa de contagio y en la ocupación de los hospitales.



A LA ESPERA DE "LA CABALLERÍA CIENTÍFICA"



Johnson ha reconocido que será un "invierno duro" y que "la Navidad no puede ser normal", pero el país "ha doblado la esquina y ya se puede atisbar la ruta de huida".



"Todos queremos una Navidad, la necesitamos. Sentimos que nos la merecemos, pero lo que no queremos es renunciar a la precaución y permitir que el virus vuelva a crecerse y que haya otro confinamiento en enero", ha argumentado. En particular ha advertido del riesgo de reuniones con personas mayores.



Este plan "está diseñado para llevarnos sanos y salvos a la primavera", mientras "la caballería científica está ya a la vista" por los avances en las pruebas, tratamientos y vacunas, ha declarado en comparecencia ante el Parlamento por videoconferencia, ya que el propio Johnson está guardando cuarentena tras un contacto con un positivo por coronavirus.



Este lunes, las autoridades británicas han informado de 15.450 nuevos contagios y 206 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suma un total de 1.542.945 casos confirmados y 63.873 muertes desde el inicio de la pandemia.



El boletín recoge además 1.628 nuevos ingresos hospitalarios y 1.421 pacientes en unidades de cuidados intensivos conectados a un respirador. Con estos datos, Reino Unido confirma que está ya en la parte descendente de la curva de la segunda ola del coronavirus.