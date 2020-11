Coronavirus.- Hong Kong suma 73 casos de coronavirus y las autoridades planean volver a imponer restricciones

China suma mueve casos importados y otros dos de transmisión local en Shanghái



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Hong Kong han informado de 73 nuevos casos de coronavirus, lo que supone la cifra más alta de los últimos tres meses, por lo que han anunciado posibles nuevas restricciones, coincidiendo con las recomendaciones de algunos asesores del Ministerio de Salud durante los últimos días, quienes alertaron de que la ciudad se encontraba cerca de una cuarta ola de contagios.



La titular de la Secretaría de Salud, Sophia Chan, ha comunicado que el Gobierno de la ciudad está revisando la posibilidad de imponer restricciones más severas, entre ellas el cierre de establecimientos no esenciales, aunque no ha precisado cuales hasta averiguar "que actividades implican mayor riesgo".



Las últimas cifras se suman a más de 40 casos confirmados durante el fin de semana, que tendrían su origen en algunas salas de baile de la ciudad, informa el diario 'South China Mornig Post'.



En total, Hong Kong ha registrado ya 5.628 casos, aunque 5.259 corresponde a pacientes que han logrado superar la enfermedad, y 108 muertes.



En paralelo, el Ministerio de Salud de China ha informado este lunes de que se han contabilizado once nuevos casos de coronavirus, nueve de ellos importados y otros dos de transmisión comunitaria localizados en Shanghái.



La cifra de casos de COVID-19 importados ha ascendido a 3.784 en el país, mientras que el total de positivos a nivel nacional es de 86.442.



De los últimos nueve contagios importados, cuatro han sido registrados en la provincia de Cantón, cuatro en Shanghái, mientras que el resto se han repartido entre Pekín, Shanghái, las provincias de Fujian y Shaanxi, así como en el municpio de Tianjin.



Este lunes las autoridades sanitarias tampoco han confirmado ningún fallecido, por lo que la cifra de víctimas mortales por la enfermedad se mantiene en 4.634.



Por otra parte, la cartera de Salud ha informado de que una docena de personas han recibido el alta médica en las últimas 24 horas, aunque 315 pacientes continúan ingresados, seis de ellos en estado grave. El número de recuperados es de 81.493.



Por último, 731 personas que habían mantenido contacto directo con personas contagiadas han concluido en estas últimas 24 horas su estancia en instalaciones médicas, aunque todavía hay 11.231 bajo observación.

