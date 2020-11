Coronavirus.- Chile mantiene su ritmo de contagios y registra otros 1.400 nuevos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Chile ha informado este lunes de que se han confirmado otros 1.440 nuevos contagios de COVID-19, una cifra muy similar a la que han registrado las autoridades sanitarias durante los últimos días.



Además, la cartera sanitaria ha constatado 37 nuevos fallecimientos debido a la enfermedad. Hasta el momento, Chile ha contabilizado 542.080 personas contagiadas de la COVID-19 y 15.106 decesos en total.



En cuanto a la situación hospitalaria, el Ministerio de Salud ha trasladado que 704 personas permanecen hospitalizadas en Chile debido a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.



De ellos, 544 requieren de respiración mecánica y 76 están en estado crítico. Por su parte, 517.524 personas han logrado recuperarse de la COVID-19 en Chile, mientras que 9.144 casos permanecen aún catalogados como activos.



Mientras, desde este lunes los extranjeros no residentes en Chile pueden ingresar al país latinoamericano, pero únicamente a través del aeropuerto internacional de Santiago, la capital.



Esta primera fase contempla únicamente la apertura del Aeropuerto Arturo Merino Benítez y establece que, hasta el 7 de diciembre, todo extranjero que pretenda ingresar en Chile ha de cumplir "obligatoriamente" una cuarentena de 14 días, aunque cuenten con una prueba diagnóstica de la COVID-19 negativa, si provienen de un país en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya establecido la existencia de transmisión comunitaria.



Así, los viajeros tendrán que llevar tres documentos al subirse al avión de camino a Chile: un formulario con información de contacto, antecedentes sanitarios y su viaje, el resultado negativo de una PCR y un seguro de salud que cubra las prestaciones asociadas a la COVID-19 durante su estadía completa en el país.



Durante la presentación del plan de reapertura de fronteras, Sebastián Piñera, ha pedido que estos "avances" no signifiquen "de ninguna manera un debilitamiento en los cuidados personales", como el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico, ni un "debilitamiento en el estricto cumplimiento de las normas sanitarias".



"El coronavirus sigue estando entre nosotros y, en consecuencia, no podemos descuidarnos, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que aprender a vivir o convivir con él", ha señalado, según un comunicado del Ministerio de Salud chileno.



En esta línea se ha expresado también el ministro de Salud, Enrique Paris, que ha pedido que el proceso se lleve a cabo con el resguardo de todas las medidas sanitarias requeridas. "Necesitamos que sea un proceso seguro y que se realice con responsabilidad", ha manifestado Paris.

