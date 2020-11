Cientos de guatemaltecos vuelven a manifestarse contra el Gobierno de Giammattei

Vista hoy del exterior del Congreso de la Rep�blica, despu�s de las manifestaciones de ayer en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Edwin Berc�an

Guatemala, 22 nov (EFE).- Cientos de guatemaltecos volvieron a manifestarse este domingo en contra del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, tal y como hicieron miles de personas el sábado en una multitudinaria protesta por la aprobación del presupuesto para 2021.

Los manifestantes retornaron a la Plaza de la Constitución este domingo con consignas y mantas, aunque en menor número que el sábado cuando alrededor de 10.000 personas mostraron su insatisfacción con Giammattei y el Congreso por avalar el presupuesto a media semana.

"No obtendrán nuestro miedo...no estaremos callados", rezaba una de las pancartas cargadas por manifestantes este domingo frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno, ubicada en el centro de la Ciudad de Guatemala.

La mayoría de los asistentes iban con banderas y también con gorgoritos para exponer su rechazo a Giammattei, quien tomó posesión el pasado 14 de enero por un período de cuatro años.

SIN INCIDENTES

Las protestas de este domingo se registraron sin incidentes a diferencia del sábado cuando cientos de encapuchados incendiaron parte del Congreso, ubicado a aproximadamente un kilómetro de la sede del Gobierno.

La quema parcial del Congreso se registró en el marco de una masiva convocatoria para manifestarse el sábado en contra del presidente guatemalteco y el mismo Parlamento, tras la aprobación el pasado miércoles del presupuesto del Estado para 2021.

Dicho presupuesto, aprobado por 115 de los 160 legisladores bajo estrictas medidas de seguridad con cierre de varias calles a la redonda, ha sido descrito como "opaco" por expertos tras avalarse de madrugada, sin que todos los legisladores tuvieran acceso al mismo y con amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos.

Los manifestantes rompieron el sábado la puerta de ingreso al Parlamento y también las ventanas, lanzando antorchas de fuego al interior y avanzando para destruir las instalaciones.

Sin embargo, el diputado opositor Orlando Blanco indicó este domingo en rueda de prensa que sospecha de la participación de "infiltrados" entre los manifestantes que quemaron el Congreso y no descartó que estuvieran involucrados funcionarios del mismo Organismo Legislativo.

La situación para Giammattei se había agravado desde el viernes después de que su vicepresidente, Guillermo Castillo, instara al mandatario en rueda de prensa a que renuncien ambos para "oxigenar" Guatemala ya que "el país no se encuentra bien", desatando así una crisis política aún mayor para el gobernante.

Giammattei compareció públicamente por última vez el viernes y este domingo decidió "invocar la Carta Democrática Interamericana" ante "los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días" en el país.

El Gobierno de Giammattei detalló en un comunicado de prensa que "ante la grave amenaza institucional" en la que se encuentra la nación centroamericana decide "recurrir a la comunidad internacional" en busca de "apoyo" para "la preservación de la democracia en Guatemala".

La Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídico aprobado en 2001 que busca preservar "la institucionalidad democrática" en el continente mediante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su artículo 20, la carta establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la entidad cuando en un país de la organización "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".

En tal caso, la OEA analiza si hay "alteración" del orden público y a partir de ese momento puede realizar distintas gestiones diplomáticas en busca del diálogo y la conservación de la democracia. De fracasar las gestiones, la entidad regional entonces puede decidir suspender a un miembro o tomar otras medidas.