China/Australia.- Scott Morrison asegura que la tensión entre China y Australia no tiene nada que ver con EEUU

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Australia, Scott Morrison, se ha desmarcado este lunes de los comentarios que apuntan a un supuesto apoyo de su Gobierno a Estados Unidos en las disputas con China y ha asegurado que Canberra cuenta con "sus propios intereses".



Para Morrison los objetivos de Australia a nivel global se han "malinterpretado", por lo que ha insistido en que su Gobierno no hará una elección entre una de las dos superpotencias, según informaciones del diario 'The Sydney Morning Herald'.



En este sentido, el mandatario ha declarado que el mayor desafío geopolítico al que se enfrenta la comunidad internacional será el de lidiar con la complejidad que supone la tensión existente entre los principales poderes económicos y militares del mundo.



Las relaciones entre China y Australia empeoraron notablemente en 2018 cuando Canberra prohibió las operaciones de el gigante tecnológico chino Huawei en su red de 5G. La tensión ha aumentado este año después de que el país apoyara la realización de una investigación sobre los orígenes del coronavirus.



A medida que las relaciones se han deteriorado, China ha impuesto aranceles a los productos importados de Australia, como la carne o el carbón. Sin embargo, Morrison ha insistido en que las acciones de su Gobierno han sido juzgadas de forma errónea y ha defendido que no tienen nada que ver con Estados Unidos.



"Parece que Australia no tiene sus propios intereses o su propia visión independiente como país soberano. Esto es falso y deteriora innecesariamente las relaciones", ha afirmado.

Te Recomendamos