China podría posponer su debut en mercado nacional de carbono

(Bloomberg) -- China podría posponer el lanzamiento de su mercado nacional de carbono para las compañías eléctricas hasta el primer semestre de 2021, según un investigador que ayudó al Gobierno a diseñar el sistema de comercio de emisiones

El comercio real de los derechos de emisión probablemente comenzará el próximo año, dijo Zhang Xiliang, director del Instituto de Energía, Medio Ambiente y Economía de la Universidad de Tsinghua, durante el fin de semana en el Foro Internacional de Finanzas en Guangzhou, según un video del evento. China aún debe completar la base de datos necesaria para las emisiones y decidir sobre las normas legislativas para el mercado, dijo.

El Gobierno se había fijado como fecha límite para poner en marcha el comercio finales de 2020. Ese plan fue anulado por la pandemia de coronavirus, que cerró grandes zonas del país a principios de este año. El epicentro de la enfermedad en China, la provincia de Hubei, también acoge el intercambio regional de carbono que se tuvo en cuenta en la construcción de la base de datos nacional.

El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, que supervisará el mercado, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por fax sobre la posible demora. El viernes, publicó pautas para el mercado que no incluía una fecha de inicio.

El principal consumidor de energía del mundo está aprovechando los mecanismos del mercado financiero para ayudar a reducir los gases de efecto invernadero a medida que aspira a lograr la neutralidad en carbono para 2060. El mercado nacional, que se basa en ocho proyectos piloto regionales, comenzará con generadores de energía y eventualmente se expandirá para cubrir siete otras industrias.

Las pautas, sobre las cuales el Ministerio está buscando comentarios de la industria para el 29 de noviembre, cubren las emisiones para 2019 y 2020. Unas 2.267 compañías eléctricas estarán obligadas a participar. A esas empresas se les otorgará un cierto número de derechos de emisión, según registros anteriores, y algunas tendrán que comprar permisos adicionales por cualquier exceso de contaminación.

Las centrales eléctricas más limpias de gas natural de combustión no tendrán que comprar derechos adicionales para 2019 y 2020, según las pautas, mientras que la cantidad máxima que las plantas de carbón tendrían que comprar se limitará al 20% de sus emisiones totales.

En su principio, se espera que el mercado nacional cubra más de 3.600 millones de toneladas de emisiones de carbono al año, en comparación con 1.600 millones cubiertas por el sistema comercial de la Unión Europea el año pasado. Eventualmente cubrirá 6.700 millones de toneladas al año, según Zhang.

Nota Original:China May Have to Delay National Carbon Market Debut to 2021

©2020 Bloomberg L.P.