China.- El activista de Hong Kong Joshua Wong se declarará culpable de instigar la "asamblea ilegal" de junio de 2019

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Los activistas de la oposición de Hong Kong, Joshua Wong e Ivan Lam, han anunciado este lunes que se declararán culpables por su papel en las protestas no autorizadas frente a una comisaría de Policía en junio del año pasado, en el marco de las fuertes manifestaciones contra el Gobierno que se produjeron durante ese mes.



Antes de la audiencia judicial prevista para este lunes, Wong y Lam, han anunciado que se declararán culpable de organizar, participar e incitar a los manifestantes a unirse a una manifestación no autorizada frente a la comisaría de Policía de Wan Chai el 21 de junio, unas acusaciones que negaron el pasado mes de julio cuando fueron detenidos.



En aquella ocasión, su puesta en libertad bajo fianza se produjo tan solo una semana después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong, que enumera cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero para poner en peligro la seguridad nacional.



Se espera que el proceso judicial se prolongue durante los próximos seis días. Wong ha explicado que espera que este caso atraiga la atención de la comunidad internacional, pues se enfrenta a un sistema penal "manipulado" por el Gobierno de Pekín, señala el diario 'South China Morning Post'.



"Nuestro caso es relativamente menor. Bajo la continua represión contra los ciudadanos de la ciudad, generaciones de jóvenes pasan de las protestas a las cárceles para salvaguardar la libertad del lugar donde nacimos", ha manifestado.



Wong comunicó en su página de Facebook que la decisión de cambiar su declaración se produjo después de hablar con sus abogados y ha reconocido que "no es fácil lograr un equilibrio" entre dedicarse a la política "y lidiar con arduas demandas".



Junto a Wong y Lam, también será juzgada la activista estudiantil Agnes Chow, quien sí se declaró culpable durante aquella detención del pasado mes de julio de haber incitado a una multitud para unirse al asedio, que duró unas 15 horas, sobre aquella comisaría un año antes.



A través de su página de Facebook, Chow ha afirmado que se siente preparada para entrar en prisión, que tratará de "manejar" esa posibilidad "con valentía", aunque ha considerado que, "en comparación con muchos" de sus amigos, está "cargando con muy poco".



Los tres se enfrentan a delitos de secesión, rebelión, o colaboración con una potencia extranjera para alterar la seguridad nacional. La pena máxima para cada uno de esos delitos es la cadena perpetua aunque la sentencia sugerida para algunos delitos menores es de tres años de prisión.