Burling:"Nuestro segundo AC75 'Te Rehutai' ha superado las expectativas"

El campe�n ol�mpico y seis veces campe�n mundial neozeland�s Peter Burling. EFE/CJ Gunther/Archivo

Redacción deportes, 23 nov (EFE).- El campeón olímpico y seis veces campeón mundial neozelandés Peter Burling, que será el patrón Emirates Team New Zealand en la 36ª Copa América, ha explicado al respecto del segundo AC75 del equipo, el 'Te Rehutai (Brisa Marina), que, ha superado sus "expectativas", pero que aún tienen "mucho trabajo por delante".

Tras ser botado en la madrugada del pasado viernes (hora española) y realizar el primer entrenamiento con el barco, Burling, de 29 años y el hombre que guio a los kiwis en la victoria de la 35ª edición en Bermuda 2017, ha añadido: "Con el primer barco notábamos que a veces corríamos muchos riesgos, pero también que era bastante conservador en algunos aspectos. Con este nuevo barco se ha optimizado todo, se ha pensado en todo".

El inseparable compañero de Burling en sus campañas olímpicas y mundiales de la clase 49er.y de Copa América, también miembro de la tripulación del equipo neozelandés, Blair Tuke, de 31 años, señaló: "Después de la botadura fue bastante impresionante para todos poder salir al agua y navegar con una hermosa brisa del Sur en el golfo de Hauraki".

"Fue genial para todo el equipo verlo 'volando', haciendo para lo que se diseñó, después de un montón de trabajo de tanta gente para llegar a este punto", concretó Tuke, controlador de vuelo (de los 'foils') del barco.

El'Te Rehutai' mostró rápidamente buena velocidad y navegación muy estable. Se hicieron bastantes recorridos, paraban y los sistemas en el nuevo barco se revisaban a fondo y luego volvían a iniciar las operaciones.

"Hemos dado un paso bastante grande, hemos entrado en áreas en las que otros equipos no han profundizado. Creo que es un barco muy, muy diferente, a lo de los otros equipos y creo que eso funcionará bien para nosotros", desveló el controlador de la vela en ala, Glenn Ashby, tras el entrenamiento.

"Las diferencias de diseño con el primer barco, 'Te Aihe', se centraron en el casco y la aerodinámica y en este hemos ido a más elementos claves. Es un barco y tiene que atravesar las aguas, pero también es una máquina voladora en muchos momentos", añadió.

Con poco más de tres semanas para el comienzo de la Serie Mundial de Navidad, el plan de trabajo es estar tantos días en el agua entrenando como sea posible. No hay que olvidar que los tres desafiantes de esta 36ª Copa América, el Luna Rossa, el American Magic y INEOS Team UK, ya habían botado sus AC75 de segunda generación el mes pasado y los habían estado probando intensamente en el puerto de Waitemata.

Grant Dalton, jefe del equipo neozelandés, ya ha avanzado que el 'Te Rehutai' será el AC75 con el competirá el equipo en la Serie Mundial. "Para nosotros será la primera y última oportunidad para que pongamos a prueba el barco cara a cara contra los rivales, antes de saber contra quién competiremos por la Copa en la final, que empezará el 6 de marzo".