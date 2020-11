Burkina Faso.- La CEDEAO felicita a Burkina Faso por el "ambiente pacífico" durante las presidenciales y parlamentarias

19/08/2020 El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabor� POLITICA AFRICA BURKINA FASO INTERNACIONAL LI XUEREN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La misión de observación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha felicitado este lunes a Burkina Faso por el "ambiente pacífico" durante las presidenciales y parlamentarias del domingo, en las que el actual jefe de Estado, Roch Marc Christian Kaboré, aspira a lograr la reelección.



"En nombre de la misión de la CEDEAO, hemos transmitido tanto a él (a Kaboré) como al pueblo burkinés nuestras sinceras felicitaciones por la calidad en la que estas elecciones se han celebrado sobre el plano pacífico, de campaña y de debate", ha dicho el jefe de la delegación, Kabine Komara.



El ex primer ministro de Guinea ha realizado las declaraciones tras reunirse con el presidente en la capital, Uagadugú, según un comunicado de la Presidencia, en el que ha destacado que Komara ha manifestado que "este clima de paz continúa" y que "todos los actores estén vinculados por el mismo compromiso del pacto político que firmaron".



"Hemos presenciado además un apoyo activo de la sociedad civil, de los jóvenes y las mujeres, que han identificado problemas y los ha comunicado a la comisión electoral, que no ha dejado de reaccionar de forma progresiva", ha dicho, según ha informado la agencia estatal burkinesa de noticias, AIB.



Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha hecho hincapié en que sus observadores han detectado algunas "anomalías" durante la votación, entre ellas el cierre de colegios electorales en las zonas del país más afectadas por la violencia yihadista, donde la población no ha podido votar.



Asimismo, ha desvelado "altercados" entre seguidores de los distintos candidatos en varias localidades, sin dar un balance de víctimas, así como "intentos de influir sobre el voto" durante la jornada electoral, tal y como ha recogido el portal burkinés de noticias Infowakat.



Kaboré parte como favorito en las elecciones, pero si no gana en primera vuelta la oposición ha prometido cerrar filas de cara a la segunda, complicando su reelección. Entre sus principales rivales figuran Zéphirin Diabré y Eddie Komboigo, candidato cercano al expresidente Blaise Compaoré.



Los comicios suceden además en un ambiente de profunda inseguridad por la amenaza yihadista, al que se han sumado las acusaciones de fraude vertidas en las últimas horas por el líder opositor Diabré, quien destacó la semana pasada que no reconocerá los resultados si hay "fraude".



El país africano celebró también legislativas el domingo, después de que los partidos políticos burkineses se pronunciaran contra la posibilidad planteada por la Asamblea Nacional de aplazar las parlamentarias a causa de la inseguridad y abogaran por que se celebren junto a las presidenciales.