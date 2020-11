Benzema trabaja en solitario antes del viaje a Milán

El delantero franc�s del Real Madrid Karim Benzema. EFE/JuanJo Mart�n/Archivo

Madrid, 23 nov. (EFE).- El Real Madrid completó el primer entrenamiento previo a la visita al Inter en la Liga de Campeones dentro de dos días, en una sesión en la que el francés Karim Bemzema se ejercitó en solitario tanto dentro como fuera de las instalaciones de Valdebebas.

La recuperación del delantero galo, que acabó con problemas musculares en el partido ante el Valencia el 8 de noviembre y no jugó ante el Villarreal el pasado sábado, es clave en la antepenúltima jornada de la "Champions" para el equipo de Zinedine Zidane acosado por las bajas.

Aparte de Benzema, en Villarreal hace dos días tampoco estuvieron por lesión Sergio Ramos, el uruguayo Fede Valverde y Álvaro Odriozola y el técnico francés no pudo contar todavía con los brasileños Casemiro y Eder Militao por un resultado indeterminado en los últimos test de la covid-19, ni tampoco con el serbio Luka Jovic por un positivo.

El belga Eden Hazard, que también estuvo contagiado, si pudo regresar al once, igual que Carvajal, recuperado de otra lesión después de más de un mes, y Nacho Fernández, tocado desde el clásico del 24 de octubre.

Hoy el club confirmó que los titulares frente al Villarreal (1-1) realizaron carrera continua y trabajaron luego en el interior de las instalaciones, fuera del césped, donde el resto ensayó disparos a puerta y ejercicios de presión y posesión.

El Real Madrid es tercero en estos momentos en el grupo B de la Liga de Campeones, con 4 puntos, dos de ventaja sobre el Inter, y los mismo que el Shakhtar Donetsk ucraniano al que visitará el 1 de diciembre, y a dos del Mönchengladbach alemán, con el que cerrará esta fase el día 9 en casa.